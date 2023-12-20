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海尼根打造屏東特有潮農舞台　第二屆《夢想青農孵化行動》熱烈招募中

海尼根打造屏東特有潮農舞台（圖／海尼根提供）

▲海尼根第二屆《夢想青農孵化行動》開跑，入選農友有機會加入海尼根一起行銷全台。（圖／海尼根台灣提供，以下同）

生活中心／綜合報導

屏東縣政府與海尼根台灣攜手舉辦的第二屆《夢想青農孵化行動》徵件開跑！今年計畫獲農業部指導，除有「夢想計畫招募」，還有「基盤星點計畫加碼補助」，總獎金達50多萬元及難以估量的卓越附加價值；期待藉企業影響力支持農友數位轉型、提升農產銷量、強化地方競爭力，助力優質農產品與國際品牌在地化一同發光。

有夢青農快「根」上！海尼根助力屏東潮農發展
屏東縣位於亞熱帶地區，陽光充足，雨水豐沛，創造了得天獨厚的農業條件。孕育出包括蔬果、肉品、漁產、雜糧，還有獨特的香料和花卉等豐富多元的農產品，打造了專屬屏東農業的潮流特色，這些年來也讓國際市場為之傾倒。第一屆《夢想青農孵化行動》的成功，見證了屏東縣農業的蛻變與創新；無論是白手起家的農友、憑藉一己之力打通銷售管道的佼佼者、成功轉換跑道的耀眼典範，或是從零打響品牌形象的精采故事，無一不是激勵了農業的永續發展，也為南台灣帶來嶄新的契機。屏東縣政府長周春米充滿期待地表示：「農業不僅是屏東的靈魂，更是台灣的核心。透過《夢想青農孵化行動》，我們熱切歡迎更多年輕力量的注入，一同塑造專屬屏東的潮農舞台。」

海尼根打造屏東特有潮農舞台（圖／海尼根提供）

▲海尼根第二屆《夢想青農孵化行動》歡迎有夢青農快加入。

屏東限定！「基盤星點計畫」加碼補助支持農業數位轉型
《夢想青農孵化行動》第二屆現正熱烈招募中，無論是擁有「三章」之一的農友，還是友善耕作且能提出相關證明的農友，甚至是屏東縣農業大學的在學或結業生，都有機會參與這場農業創新的盛宴。第二屆更加開放的報名條件，加上「基盤星點計畫加碼補助」，只要是獲得112年農業部基盤星點計畫補助，且符合雲市集申請類別為「雲端POS多元整合方案」、「雲端進銷存管理方案」、「客戶關係管理（CRM）方案」、「多元數位行銷方案」之一的屏東農友，都可以申請。成功入選的農友還有機會加入海尼根打造的「酒菜盒子」，取得展示農產品的絕佳機會！

第二屆海尼根《夢想青農孵化行動》報名資訊
《夢想青農孵化行動》是由屏東縣政府、荷蘭商海尼根股份有限公司台灣分公司主辦，歐洲在臺商務協會－低碳倡議行動（ECCT LCI）及財團法人台灣農漁會超市中心協辦，並有農業部及荷蘭在台辦事處農業及食品處擔任指導單位。海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，第二屆計畫持續致力於農業永續發展，將支持屏東青農走向國際，激勵年輕人參與農業之際，同時展現對在地社區的支持與貢獻。

欲報名農友即日起至2024年1月26日（週五）下午5點前，開放網路報名。歡迎線上觀看報名辦法：https://www.youtube.com/watch?v=dFw7YqFcJK4
至表單https://forms.gle/QNUYWj1PRDmym8XS9詳閱活動說明。如對報名方式有任何疑問，請電洽02-2722-5451或 email 至信箱ca.taiwan@heineken.com 洽詢。
 

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