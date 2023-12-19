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中國控台「貿易壁壘」　陳建仁遺憾：籲回到WTO架構協商

▲行政院長陳建仁回應中國指台灣設貿易壁壘。（圖／記者楊惠琪攝）

▲行政院長陳建仁回應中國指台灣設貿易壁壘。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國商務部日前宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對中國貿易限制措施存在「貿易壁壘」。行政院長陳建仁今（19日）表示，對於中國的宣布表示遺憾，強調台灣跟中國都是同屬的WTO的會員，任何事情都可在 WTO的架構下協商，不需要做任何政策的操作。

陳建仁今出席農業部「112年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，會前接受媒體聯訪。

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針對中國認定台灣對其貿易限制措施構成貿易壁壘，陳建仁表示遺憾。他指出，台灣和中國同屬WTO會員國，兩岸的交流本來就應該透過和平對等，以交流對話的方式來進行，只要中國有誠意，台灣跟中國隨時可以在WTO的機制下，來做很好的協商。

農業部代理部長陳駿季表示，若出現貿易不對等輸出入時，在國際規範通常是國家政府部門進行了解、資料蒐集與回應，但這次中國貿易壁壘調查，完全沒有跟政府部門聯繫，而是片段自己宣布，這樣的一個宣布，在WTO架構之下是沒有被認可的。

陳駿季說，雖然中國公布調查結果，但並沒有提出後續作為，不過，農業部早在半年前，就陸續啟動評估機制，包括一旦中國對台灣農產品採取報復性措施，像是終止ECFA等各種情境，農業部都有研議相關因應措施。

陳駿季指出，中國從2021年開始，對我國多項農產品暫停輸入，對我們來說，是個危機也是轉機，在這幾年當中，台灣陸續打開國外高端市場，包括日本、歐美，國內也建立了冷鏈系統，確保農產品到貨品質，透過這些措施，讓台灣農產品不再依賴單一市場。

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