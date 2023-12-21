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防堵非洲豬瘟疫情再起　農業部：強化邊境檢疫

▲▼防堵非洲豬瘟。（圖／行政院提供）

▲防堵非洲豬瘟。（圖／行政院提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

非洲豬瘟疫情再起，農業部21日表示，今年是非洲豬瘟防堵的第6年，隨著農曆春節假期即將來臨，農業部將強化邊境檢疫，以預防非洲豬瘟入侵，特別注意入境旅客可能攜帶動物產品，提醒有關單位嚴密把關，防範疫情入侵，並呼籲全國人民在旅遊返國時謹慎，保障國內畜禽生產安全和食品衛生安全。

近期於旅客違規攜入肉品首次檢驗出非洲豬瘟新型病毒核酸，顯示非洲豬瘟國際疫情仍然十分嚴峻，農業部持續推動邊境檢疫強化措施防堵非洲豬瘟入侵，維持我國為東亞地區除日本以外的非洲豬瘟非疫區。據行政院長陳建仁指示，農業部與邊境各機關不僅要持續密切合作，更要強化邊境檢疫作業，以防範鄰近國家非洲豬瘟疫情，藉由入境旅客、快遞及郵包傳入我國，保護我國養豬產業。

農業部指出，非洲豬瘟疫情目前已擴及世界76國，其中亞洲地區有17個國家通報發生疫情，今年更新增新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國，鄰近國家香港、韓國、馬來西亞等近期也持續通報野豬及家豬疫情，台灣為守住非洲豬瘟入侵，每一刻都不得鬆懈。

農業部透露，非洲豬瘟的防堵將進入第6年，今年更是檢驗出非洲豬瘟新型病毒核酸，顯見疫情嚴峻，疫病防疫視同作戰。農曆春節假期即將來臨，因應年假期間大量旅客人潮可能攜帶動物產品入境，使引入非洲豬瘟等重大動物疫病入侵，有關單位一定要做好各項邊境把關工作，嚴陣以待，務必阻絕疫情入侵。

農業部表示，他們十分感謝所有協力防範非洲豬瘟部會的努力與付出，呼籲全國人民配合政府政策，假期出國旅遊返國時，切勿攜帶含豬肉之畜產品與加工品，也不要網購境外肉類製品，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，全民攜手共同防疫，保障國內畜禽生產安全及國人食品衛生安全，珍惜家園。

▲▼防堵非洲豬瘟。（圖／行政院提供）

▲▼防堵非洲豬瘟。（圖／行政院提供）

▲▼防堵非洲豬瘟。（圖／行政院提供）

▲▼防堵非洲豬瘟。（圖／行政院提供）

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