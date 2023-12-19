豬農喊「政策延續要執政」　農業部記者會遭質疑違反行政中立

▲台南市養豬協進會理事長曾勝誠（左一）上台致詞內容引發行政不中立質疑。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值總統大選期間，農業部今舉行「守護台灣豬，我們做到了！」記者會，發布養豬產業升級與防疫績效成果，台南市養豬協進會理事長曾勝誠上台致詞時說，養豬30多年來，現在政府最照顧養豬戶，還脫口說出「政策延續要執政，需要現在的執政黨繼續執政下去，才能延續」，引發行政不中立質疑。農業部代理部長陳駿季回應，事先不知道業者上台的發言內容，但會嚴守行政中立，強調希望外界關注政府施政成果。

農業部今舉行記者會，首先由防檢署副署長徐榮彬簡報台灣在口蹄疫、非洲豬瘟的防疫成效，與百億養豬基金推動進度，並邀請業者上台分享。

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曾勝誠上台致詞指出，養豬30多年來，現在是政府最照顧豬農的時候，過去養豬很辛苦，常常被說是「惡鄰居」，現在向政府申請經費後，透過設備提升改善後，目前豬舍全面都是密閉式，變成好鄰居，感謝政府讓養豬業也有明天。

曾勝誠還說，目前世界各國非洲豬瘟疫情十分嚴重，感謝政府成功防堵，讓民眾吃到安全又衛生的豬肉，還說「政策延續要執政，需要現在的執政黨繼續執政下去，才能延續，否則好的政策會被改變去，不一定會被認可」。讓整場記者會意外變調，疑有行政不中立。

陳駿季回應，從8月1日農業部掛牌以來，就啟動檢視過去施政成果，陸續公布給國人知道，希望讓大家看到具體施政作為，今天記者會只是請產業界人士現身說法，但是先不並清楚業者上台會說什麼話，希望外界可以把焦點放在成果發表上，強調農業部是公務體系，會嚴守行政中立。