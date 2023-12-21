女老師離職爽拿80萬封口費　簽保密「不得毀董事長名譽」

▲東莞台商子弟學校創校董事去年即向教育部投訴，學校的二個董事會與一個基金會開董事會，都是在同一天同時間，且三個董事會的董事長都是葉宏燈；此已經糾正後，須分別各自召開。（圖／CTWANT提供）

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今年6月，東莞台商子弟學校董事林志猛向教育部檢舉，該校董事遴選候選人名單長期以來並未依章程由舉辦者「東莞市台商投資企業協會」推薦，「葉董未經董事會同意前，自行增購學校旁土地」「安排出席董事與妻子搭機商務艙、五星級飯店開會與住宿……花費甚高。」

CTWANT調查，依據東莞台商子弟學校章程，「東莞市台商投資企業協會」為東莞台校的企業捐款、公益興校發起舉辦者，該協會有三項權利，包括「推薦學校董事會的董事候選人」、「了解學校校務經營和財務狀況」與「反映會員對校務工作的意見和建議」，林志猛因此主張現任董事長葉宏燈未依此由協會提出董事候選人名單。

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林志猛並說，他沒有參加今年4月14日在東莞開的董事會，但董事們12日出發到澳門、隔天入住東莞，會後，到廣州上海旅遊，18日返台，期間均為五星級旅遊行程，為全國私校僅見的「高檔禮遇」；「這些開會成本增加，竟成了學校向教育部申請調漲學費理由，絲毫未能體恤台商經營環境日漸困境的處境。」

「尤其包括副校長以上，含董事長夫人、校長夫人，在廣州中山醫院做了超昂貴的健檢，男性14.7萬元，女性18.9萬元」「還曾以招商為學校闢財源為由，讓葉董獨子出差新疆，向親戚購買烘麵包機、餃子機等，未經比價招標；用公款捐給全國台商企業聯誼會，就連2020年學生畢旅還安排到北京釣魚台賓館用餐，花費甚鉅。」

▲東莞台校提供副校長以上包括校長夫人、董事長夫人在廣州中山大學醫院做高價健檢。（圖／CTWANT提供）

而一名在校任職四年三個月的生活輔導老師離職，學校還支付約80多萬「經濟補償」，「尤其是要該員簽下不得以任何方式詆毀、侵害學校和葉宏燈等名譽、不得洩漏補償事宜等保密條款。」林志猛說，「這是由校外私人公司總經理與該員簽切結書，卻由學校付款，按規定應是給付八萬多離退金呀。」

結果校內傳出八卦，「還讓一名離職幹部跳出來澄清說他沒有婚外情，讓大家聽了霧煞煞。」林志猛也甚覺詭異。

「很多董事挺我出來檢舉，又礙於人情關係、忙於事業不想管事出頭，也不便附議我的提案」「真正的錯是在董事會沒盡到監督功能，才造成『萬年董事長』（創校23年以來）葉宏燈今天的不可一世。」林志猛無奈地說，期盼22日召開董事會中能看到學校與董事會依教育部要求，就其檢舉事項做專案報告。

對此，葉宏燈董事長特助回覆說，董事會有成立董事推選小組，成員包括「東莞市台商投資企業協會」會長；開會行程等是考量解封後防疫而對董事們的禮遇；由於基金會執行長驟逝而體恤高階主管安排健檢；家長們也都很支持畢旅行程；學校基於同仁為了照顧罹癌母親辭職給予的生活補助。

林志猛董事聞訊後反駁說，「理應是由『東莞市台商投資企業協會』做董事候選人推薦；且非每次都有台商協會會長在推選小組內。」

▲東莞台校創校董事林志猛二年來寄發近十封電郵，向教育部舉發學校董事會會務與校務帳冊爭議。圖為教育部長潘文忠。（圖／CTWANT提供）

教育部則回函表示就陳情董事長不當情事，函示學校改善處置外，並就學校確有處置不當之處，即予扣減113年獎補助，另請學校於董事會議提出專案報告，審視相關支出檢討必要性，同時應建立內控內稽機制並確實執行，教育部將持續追蹤後續改善，並視情況評估實地查核。

CTWANT也去電採訪教育部，基於照顧大陸臺商子女接受我國教育，提供境外臺商學校部分獎補助經費，並採適法性監督及較低密度之管理，及考量兩岸情勢適度調整；該校預決算相關資料每年均依規定報部，且教育部每年由會計處人員隨同訪視大陸臺校，就教育部補助經費支用情形進行實地查核，後因新冠肺炎疫情邊境管制而中斷，2023年已委託會計師事務所於12月中下旬進行查核。

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