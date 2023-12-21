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職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊：莫名被噴

陳子豪老婆遭控酸厚臉皮，讓全部的人等他們一家。（圖／翻攝楊欣蓓IG）

▲陳子豪老婆遭酸厚臉皮，讓飛機上全部的人等他們一家。（圖／翻攝楊欣蓓IG）

圖文／CTWANT

有網友昨（20）日在「匿名公社」發文，抱怨全飛機等中信兄弟陳子豪一家人，並附上陳子豪妻子IG限時動態截圖，讓網友驚呼「炸裂」。對此，陳子豪妻子楊欣蓓也在社群上公開還原當下情況，並表示自己非常無辜「莫名其妙被噴」。

該名網友在臉書匿名公社發文，怒嗆「到底要怎樣臉皮才能厚到這種程度，全飛機等它們一家，後來聽說他們家的爸爸是打台灣職棒的」，並附上該職棒球員妻子IG限時動態截圖；據悉，該名職棒球員為中信兄弟陳子豪。

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只見網友附上的截圖照，是楊欣蓓的限時動態「我真的氣死，真是難得的經驗，全飛機等我們一家，沒買到免稅商店的東西真的很不爽欸！」讓網友怒嗆「看了血壓整個升高，理直氣壯欸！」不過事後已經將該文章刪除。

面對網友攻擊，楊欣蓓也在IG限時動態還原當下狀況。（合成圖／翻攝畫面、楊欣蓓IG）

▲面對網友攻擊，楊欣蓓也在IG限時動態還原當下狀況。（合成圖／翻攝畫面、楊欣蓓IG）

對此，楊欣蓓也在IG上公開還原事發經過，她對於網友發文感到傻眼，「前因後果都搞不清楚，莫名其妙被噴！」接著她表示，因為機票出問題，於是在排隊時多耗了1小時，待解決後一家人連同小孩、老人就加速奔上飛機，「到底為什麼我要莫名其妙被噴啊！我明明超無辜啊！」

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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