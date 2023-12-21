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家裡請新女傭！尪突變冷漠　女翻錢包見「體毛」驚喊：被下降頭

家裡請新女傭…顧家尪突變冷漠　她翻錢包見「女性體毛」驚喊：被下降頭

▲馬來西亞一名華裔女子控訴，自從家裡3個月前請來一名印尼女傭後，原本顧家的丈夫態度突然大轉變。（示意圖／翻攝自Pxhere）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名華裔女子控訴，自從家裡3個月前請來一名印尼女傭後，原本顧家的丈夫態度突然大轉變，不僅開始冷落她，還主動陪女傭逛街慶生，甚至送對方和自己一樣的香水，夫妻倆13年的感情面臨危機，後來她在男方皮包發現陌生女子的體毛，忍不住懷疑丈夫可能遭人「下降頭」。

《中國報》報導，女網友日前在臉書粉絲專頁「沙巴人站起來」匿名投稿，指丈夫平時從事輪胎店生意，夫妻倆感情甜蜜，最近因原本的菲律賓女傭退休回國，2人便聘請了一位來自印尼的年輕女傭，誰知新的女傭越來越懶惰，常常不做家事，就連丈夫的態度也開始反常，從顧家好好先生變得越來越不上心。

人妻提到，丈夫不僅會煮麵給女傭吃，還會帶對方去商場逛街、吃好料，甚至送了她使用的同款香水給女傭，並解釋是為了幫女傭慶生，「女兒曾告訴我，他們在房間鎖著門很久，還買了零食，叫女兒不可以和我說！」當事人說，丈夫從未對她發脾氣，現在竟說她不如女傭聰明，自己完全不敢相信，幾近崩潰。

女網友透露，女傭平時會穿得性感，時而露出胸部，時而露半邊臀部，最近還穿著黑絲襪做家務，辯稱穿絲襪可以保暖，她實在忍無可忍，決定辭退該名女傭，因此和丈夫大吵一架，「我隨後無意間在丈夫的皮包，找到類似女性私處的體毛，那肯定不是我的，我的沒那麽長。」

原PO提到，自己後來從友人口中得知，這是一種降頭術，不禁懷疑是女傭下降頭迷惑自己的丈夫，於是發布匿名稿，希望各界為她指明方向，挽回她與丈夫的關係。

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