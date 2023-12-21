侯辦再提印度移工假訊息　賴競總：抹黑不打草稿

▲賴清德競選總部發言人戴瑋姍。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對侯友宜辦公室再提印度移工議題，賴清德競選總部發言人戴瑋姍21日表示，侯友宜無視白紙黑字的反駁，硬是要抹黑，跟Lin bay 好油、國民黨網軍頭許哲賓一樣，造謠不臉紅。反觀侯友宜的開放大量中生來台就業、服貿、貨貿也都要快速重啟，都是由他口中說出，到底要開放一千萬、兩千萬，至今仍然說不出。

戴瑋姍強調，侯友宜辦公室指涉勞動部幫忙圓謊，更是子虛烏有，有關開放印度移工10萬的事情，在政見發表會前早已多次澄清，真的是抹黑不打草稿、造謠不會臉紅，還是因為早已經紅了，所以才不會臉紅？

關於侯友宜20日在政見發表會指出，台灣將開放 10 萬名印度移工來台，政府卻不承認。勞動部當天晚上即回應，已多次嚴正聲明這是假訊息，也呼籲國人不要受到誤導、轉傳、以訛傳訛，非常遺憾仍有政黨總統候選人持續錯誤引用。

勞動部表示，針對勞務合作備忘錄（MOU）內容、相關引進條件產業，也仍有待後續工作層級評估磋商階段，不僅尚未簽訂 MOU ，更沒有所謂的引進10萬名印度勞工之說。

勞動部絕對會嚴格把關，聆聽各界的聲音及意見，加強溝通以消除疑慮。在落實社會安定及促進經濟發展前提下，確保勞工素質，補充產業缺工需求且不影響社會安定。