賴清德今啟動環島造勢　首場拋4帖交通藥方：高鐵延伸宜蘭

▲賴清德今天上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」宜蘭場造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／宜蘭報導

民進黨總統候選人賴清德今（21）出席宜蘭場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，拋出「均衡台灣，國家建設計畫」主張，宣示將接棒完成陽明交通大學附設醫院第二期醫療大樓興建計畫，以及推動高鐵延伸宜蘭、蘇花公路安全提升計畫、國道5號銜接蘇花公路改善計畫、台62線西濱快速道路延伸到頭城，4帖藥方改善宜蘭交通。

賴清德說，這次環島將提出「均衡台灣，國家建設計畫」，讓宜蘭縣變成健康有照顧、出入有方便、生活真舒適的新宜蘭，透過3大主軸、7大建設，再創宜蘭縣的榮光。

首先，賴清德說，對於健康有照顧，他將接棒完成宜蘭鄉親期待很久的陽明交通大學附設醫院第二期醫療大樓興建計畫，過去3年來遇到疫情、缺工、物價上漲，經歷4次流標，終於在今年9月決標，預計2027年完工，「我們如期來完成這個工程，好不好？」未來醫院的一般病床將從400床增加到499床，特殊病床將從203床增加到363床，手術房也將從10間增加到18間，還要朝宜蘭第一座公立醫學中心的方向來努力。

其次，針對交通建設，賴清德提出出入有方便主張，他說，立委候選人陳俊宇對宜蘭交通改革一直有他的想法，他將有4帖藥方對症下藥：第一，推動高鐵延伸宜蘭，從南港經過平溪、坪林、頭城、礁溪來到宜蘭的高鐵站，這條路全長大約60公里，全線避開翡翠水庫集水區，經費1880億元，未來要讓宜蘭和東部鄉親，都能享受高速、安全、舒適的交通服務。

賴清德說，第二是蘇花公路安全提升計畫，要強化道路安全，減少預警封路的機會，提升交通運輸的能量；第三是國道5號銜接蘇花公路改善計畫，避免過境車流都塞在蘇澳市區，現在正在進行綜合規劃計畫，希望2032年完工；第四是台62線西濱快速道路延伸到頭城，分擔國道5號的車流量，未來若完工，宜蘭、台北車程只需要1小時。

最後，賴清德表示，針對生活真舒適主軸，他提出，現在宜蘭縣已有873戶社會住宅，希望宜蘭年輕人能在宜蘭生活打拚、成家立業，此外，發展綠色發電是世界潮流，他將延續前縣長陳定南環保綠色理念，全力推動地熱發電，將宜蘭打造為再生能源發展基地。