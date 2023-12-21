總統大選倒數！凱道首場造勢12／23開跑　北市警交管規劃出爐

▲2024總統大選第一場總統府前的凱道造勢將在23日舉行，北市警局規畫交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

2024總統大選將在元月份舉辦，各陣營候選人開始力拼選票，位於總統府前的凱達格蘭大道也成為各陣營必爭之造勢地點，第一場造勢活動將於23日開始，北市警局中正一分局不敢大意，實施交通管制規劃。

藍綠白各陣營力拼2024年總統大選，凱達格蘭大道成為兵家必爭之地，第一場在凱道的造勢活動將在23日登場，由藍營打頭陣，轄區北市警局就有警員笑稱，「開始沒有假日可以休假了」。

警方指出，北市中正區凱達格蘭大道及中山南路等路段，於2023年12月22日至2023年12月23日2天，每天上午8時至晚上10時，申准舉辦選舉造勢集會活動，屆時恐將湧入大批支持群眾，中正第一分局也規畫實施交通管制。

警方表示，因應現場人數溢出集會地點，為維護活動交通秩序與安全，屆時視狀況管制中山南路【忠孝西路至愛國西路】北往南全線車道、中山南路【徐州路至愛國東路】南往北全線車道、仁愛路1段【林森南路至中山南路】往西快、慢車道全線、信義路1段【林森南路至中山南路】往東全線車道。

另有關總統府前凱達格蘭大道【重慶南路1段至公園路】、懷寧街【寶慶路至貴陽街1段】、公園路【襄陽路至愛國西路】及貴陽街1段【重慶南路1段至中山南路】，將視活動維安情形，架設必要之安全設施並實施擴大交通管制。