賴清德喊蓋百萬社宅　柯文哲酸：在跳票基礎上跳票更多

▲民眾黨總統候選人柯文哲於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，民眾黨總統候選人柯文哲把賴清德、侯友宜的攻擊都拋諸腦後，全程聚焦在政策面。在第三輪發言時談到居住正義問題時，柯文哲針對民進黨總統候選人賴清德提出的百萬社宅政見，大酸蔡英文總統20萬社宅都跳票了，賴清德是「在跳票基礎上跳票更多」，繼續灌水、欺騙人民。

柯文哲質疑，七年多來民進黨居住正義跳票，社宅永遠在規畫中，囤房稅2.0卡關多年，民進黨一直說「全國總歸戶」做不到，結果選前半年就突然通過。但星期二通過的行政院版本，雖然提高稅率天花板，但地方政府未必會同步，最後還是淪為打假球，「誰讓欺騙了年輕人 誰讓年輕人如此的無助」？

柯文哲指出，蔡總統上任時說過8年社宅20萬戶，不過到今年8月，全台灣只租不售的社會住宅總量2萬1528戶，大部分還是他在當台北市長蓋的，台南市到現在社宅還是零。

柯文哲表示，他心中的居住正義是「就算買不起，也要能租得起有居住品質的房子」；他心中的居住正義，是要能夠讓年輕人能安心想像未來，有一個能夠安心休息的「家」。

柯文哲說，在社宅數量在還未達到總戶數5％之前，政府應黨減少國有地標售，不應自己在賣地、帶頭炒房、炒地，應當透過TOD、EOD計畫大量興建社宅。另外，也要建立全國統一的社宅等候名單，希望在哪個地區，幾房、價錢多少，每半年登記資料，抽社會住宅就自動通知。

另外，柯文哲也主張要進行稅制改革，蔡政府任內房屋價格成長27%，中南部的漲幅最高，且漲最多是台南、高達40％。最近有通過平均地權條例修法，坦白講還是開後門，看不出民進黨落實居住正義的決心。

接著柯文哲話鋒一轉說，表示選舉到了大家在出各種政見，最近聽到賴清德要蓋百萬戶社宅，「問題是蔡總統20萬社宅都跳票了，百萬戶就是在跳票基礎上跳票更多，繼續灌水、欺騙人民。