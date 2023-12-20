「我是選中華民國總統」　柯文哲反問賴清德：你是選台灣共和國總統？

記者袁茵／台北報導

民進黨總統候選人賴清德20日詢問國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲，「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？」對此，柯文哲晚間受訪時回應，他是來選中華民國總統的，若說3人都台獨，「那你現在是來選什麼？台灣共和國的總統還是什麼？」

▲民眾黨總統候選人柯文哲於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

針對賴清德稱「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」柯文哲於會後受訪時表示，「我們今天是來選中華民國總統的，我們又不是選台灣國的總統，對不對？」

柯文哲提及，「其實這條你們（媒體）剛剛沒追殺他（賴清德），你說我們3個人都是台獨，那你現在是來選什麼？台灣共和國的總統？還是什麼？直接問他啊！欸我是選中華民國總統的。」

賴清德於第三輪政見發表階段，批評中國要併吞台灣是他們的國家政策，爭取世界霸權，「不是那個政黨或哪一個人有甚麼主張所引起，也不是你們全盤接受中國的主張就有辦法阻止，中國是在聯絡次要敵人打擊主要敵人，兔死狗烹、殷鑑不遠，不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣」。

賴清德更指，「侯市長、柯主席，在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」