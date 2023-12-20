分析／侯友宜專攻賴台獨、綠詐騙弊案 全場忽視柯文哲

▲侯友宜政見會拿出賴清德手舉「台灣獨立萬歲」的舊照。（圖／民視提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（20）晚間出席首場公辦電視政見會，從整場政見會可以看見，侯方策略主攻民進黨總統候選人賴清德，不管是兩岸政策、青年政策、詐騙議題等，均直球對決賴清德，至於民眾黨總統候選人柯文哲部分，侯友宜採「忽略」模式，僅有在柯提出反對成立特偵組以及他最清廉時，侯才解釋特偵組用意，還有強調他也很清廉。

今日的政見會分為三輪，侯友宜在第一輪發言時，便採攻勢，直指民進黨執政下人民痛苦指數創10年新高、經濟成長率創14年新低，更直接嗆民進黨現在是一黨專制，獨裁又鴨霸。

侯友宜也在第一階段尾聲問賴清德，這場總統大選是戰爭與和平選擇，戰爭不可以有萬一，和平絕不是沿街販賣、隨便賣的。「賴清德是否願意以蒼生為念，在此公開放棄台獨主張、承諾終結民進黨台獨黨綱，讓全體國人放心」。

第二輪時侯友宜從青年政策談起，最後提賴清德曾說過「照護員做功德」、「房價正在降」，侯友宜感嘆，千錯萬錯都是年輕人的錯，民進黨都沒錯。「年輕人沒欠民進黨，年輕人欠真心對待，我們欠他們希望跟未來，希望民進黨好好檢討反省」。

最後一輪的政見發表，侯友宜談及能源政策，「我從未反對綠能，我是反對弊案」，他一定成立新的特偵組，以專業辦案，不會讓人在綠能產業上下其手。2024選舉眼睛要看清楚，是誰可以改變現階段的一切？可以讓貪腐不見？

侯友宜最後強調，2024是一場清廉和貪腐的選擇，也是正義與邪惡的選擇，「新潮流不倒，台灣倒一半，新潮流若倒，黑金減一半」。

至於針對柯文哲在第二輪政見發表中稱「不贊成特偵組」。侯友宜表示，新的特偵組是針對案子，跨區辦案、辦完解散，沒有人情壓力，也無需負擔後遺症，才能夠立竿見影。

從侯友宜的三輪發言可以看到，他砲火猛攻賴清德，連最後受訪時也直言賴清德在政見會上發布兩條假訊息，不過賴的回擊，對侯也是絲毫不客氣，兩人你來我往唇槍舌劍，也是整場政見會火花最多的。