春節加開第二波離島加班機　再釋1萬張機票12／26開搶

▲春節離島航線再加開第二波加班機。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

春節離島機票已開賣，由於尖峰時段較為客滿，民航局今(20日)宣布加開第二波加班機，總計再提供1萬0980個座位，12月26日下午6時至8時統一開放訂位。

113年春節離島管制航線包括澎湖、金門、馬祖，已陸續於12月5日至7日起開放正班機及第一波加班機訂位，由於尖峰時段返鄉和旅遊需求高，航空公司依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供6646個座位數，金門航線提供4334個座位數，總計提供1萬0980個座位數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二波離島春節加班機機票將於12月26日下午6時至8時統一開放訂位，民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如12月26日訂票者，應於12月28日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限。

民航局指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟離峰時段及反向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

此外，航空公司已針對反向機票提供優惠，譬如節前離島往本島方向，民航局也建議，居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。