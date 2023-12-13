釋迦產期到售價上漲　台東警民合作聯手護果

▲台東分局啟動「護果專案」，針對轄區果園周邊提高巡邏密度，並與地方巡守隊合作，加強防竊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節前夕正值台東釋迦盛產季節，陸續成熟準備採收，近期釋迦價格上漲，深憂農民辛苦栽植的釋迦成為不法之徒竊盜目標，台東縣警察局台東分局啟動「護果專案」，針對轄區果園周邊提高巡邏密度，並與地方巡守隊合作，加強防竊。

釋迦產季約從12月至2月，是台東縣具代表性的農產品，適逢近日售價翻倍上漲，特別容易成為竊賊下手的目標。台東警分局成立護果小組，針對轄內種植區域，設立巡邏箱規劃護果專案勤務，增加巡邏密度。

台東警分局為提升防範效果，除規劃巡邏路線 外，更深入地方，至太平、利嘉一帶拜訪巡守隊及里長，建立治安友善通報網維持良好聯繫，並到各村落集合場宣導，提升農民防竊意識，提醒果農避免將產品銷售給來路不明的廠商以免受騙，盼警民合作下，能讓農民能夠安心收成。

分局長陳蔚文表示，啟動護果專案的同時，也鼓勵農民們裝設監視器及感應式照明等科技設備來增強防竊，提升自我防衛能力，以有效防制農作物遭竊，呼籲農友若發現可疑人車出入時，務必提高警覺，並撥打110或派出所電話，杜絕宵小可趁之機，警民合作，共同維護地方治安。