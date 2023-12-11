他嘆2024年春假才7天「太可悲」　過來人回憶補班地獄酸：自己請啊

▲2024年春假才7天，他拿前2年一比喊「太可悲」，過來人反酸「自己去請特休」。（圖／記者林育綾攝）

網搜小組／趙蔡州報導

2023年步入尾聲，不少人已經在安排過年春節行程，有一名網友感嘆，他近日在規劃春節行程時，發現2024年才放7天假，對比2023年10天、2022年9天少了2天，讓他直呼「也太可悲了吧」。貼文一出立刻引起網友熱議，有不少人回憶起今年的補班地獄，紛紛表示「想休長假的，自己去請特休」。

原PO在批踢踢表示，他最近在規劃春節行程時，猛然一看才發現今年年假才7天唉，對比2023年10天、2022年9天少了2天，雖然可以在年假前或後請假連起來一起休，卻無法改變年假事實上只有7天這一件事，也太可悲了吧，「沒人發現今年的年假特別短嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2024春假是2月8至2月14日共7天。（圖／行政院人事行政總處）

貼文一立刻引發網友熱議，有人說，「年初不是有一堆人在抱怨連假太多嗎」、「補班意見一堆，不補又嫌假少」、「不是民眾說不要換假，自然就這樣啊」、「年假不要那麼多天，拿去給七八月還比較好」、「有人靠北補班日太多，求仁得仁啊」、「你要知道，10天也是補假會來的唉」。

也有人回憶起今年的補班地獄，紛紛表示，「要多休自己請特休，我才不想星期六補班」、「補班補到心累，乾脆不要放自己請就好」、「不會自己請特休喔」、「要多休自己請特休，我才不想星期六補班」、「你的特休呢」、「不會請特休喔」、「自己請假不會嗎，在那叫什麼」。

根據行政院人事行政總處發布的「2024年政府行政機關辦公日曆表」，2024年春節假期是2月8至2月14日共7天，2月17日（周六）則需補班一天。