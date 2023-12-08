旅遊復甦！民航局續推機場建設　高雄新航廈前期工程月底發包

▲高雄機場新航廈設計完成，前期工程月底發包。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

民航局趁疫情期間加速各機場整建與改善工程，陸續完成台中、台東、南竿等機場相關建設，今年5月到11月陸續完工啟用；疫後航空業快速復甦，民航局也持續推動高雄與各離島機場相關建設，其中高雄機場新航廈預計月底發包，離島4機場則由日本大師團紀彥設計，預計明年2月發包。

民航局管轄16處機場，疫情期間，利用航班大量減少的空檔，民航局加速推動機場建設，其中今年5月，南竿機場航廈整修與第二航廈新建工程全數完工啟用，航廈年容量由41萬人次提升至57萬人次；7月，台中機場既有航廈整體改善工程完工，航廈容量提升至369萬人次。

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今年11月，台東機場滑行道與機坪道面整建工程也已完工啟用，未來可起降大型航機，有助推動國際包機，民航局表示，後續將再投入7.36億元繼續整建跑道，預計明年6月發包，提升服務水準。

另北竿、蘭嶼等離島機場改善計畫也進入收尾階段。民航局場站工程組組長林宏憲表示，北竿航空站站前停車場已完成結構體工程，預計明年6月完成周邊景觀美化後啟用；蘭嶼機場跑道整建工程已陸續分階段完成道面整建，也可望在明年6月完工。

疫後航空業復甦，民航局也持續推動高雄和各離島機場建設，包括高雄機場新航廈計畫，為近年除桃園機場第三航廈外，國內最大的航廈建設計畫。民航局場站工程組組長林宏憲指出，高雄機場新航廈計畫前期工程包括東側立體停車場工程、A滑行道北移工程，均已完成基本設計。

▲▼高雄機場新航廈設計完成，圖為航廈內設計。（圖／民航局）

其中東側停車場工程統包已完成招標，月底前將發包，工程經費19.8億元，將興建地上5層、地下1層立體停車場，並整建拆除周邊老舊建築物、遷移變電站及增設太陽能板等，除提供主航廈施工期間替代停車空間，也強化機電系統韌性；A滑行道北移統包工程經費約28.2億元，除北移，也一併更新機坪鋪面及相關管線，預計明年3月發包。

除高雄機場以外，林宏憲指出，由日本大師團紀彥設計的七美、望安、綠島、蘭嶼四處機場門戶意象改善計畫，已經公告招標，總工程經費11.5億元，預計明年2月發包。道面逐漸老化的金門機場，也預計投入23億元經費，如獲行政院同意，可望在114年啟動。

林宏憲強調，機場朝綠化、智慧化發展，是現階段機場整建與改善主軸，未來其他機場整建與改善計畫也將在此原則下推動。