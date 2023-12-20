頭獎豪送5台賓士車！　超商「18款龍年福袋」開賣時間、款式一次看

▲全家今年網羅18款春節福袋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開搶！為迎接即將到來的龍年，全家一口氣網羅「18款春節福袋」，全台一共96萬包通通可以抽大獎，今年頭獎大手筆送出5台價值超過170萬元的賓士車，還有10萬元旅遊金、Switch等獎項，總價值超過千萬元，福袋部分除了最夯的「祥龍福袋」外，還有像是卡通肖像、品牌聯名等特色福袋，且能個別再抽iPhone15、iPad Pro等好禮，1月1日起陸續於全門市開賣。

▲全家龍年福袋頭獎送出5台賓士車。

全家2024年新春福袋頭獎大手筆送出5台市價170萬以上的「THE NEW B-CLASS B180賓士車」，總價值近900萬元，貳獎祭出20組萬元全盈+pay儲值金，參獎至玖獎則是規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮，總價值超過千萬元，且每袋福袋裡皆有1張專屬抽獎券可以參加抽獎，只要於指定時間內於APP抽獎趣完成登錄，就有機會把賓士車開回家。

▲祥龍福袋限量80萬個，每袋售249元。

全家龍年福袋今年一共有18款選擇，1月1日上午10時起搶先開賣「祥龍福袋」，內含價值200元的零食飲料、價值60元至80元的FamiCollection冷飲兌換券，以及專屬贈品（精美禮物或商品兌換券）及抽獎券1張，售價249元，全台限量80萬個。

▲▼卡通肖像福袋一共有11款任選。

其中，光是卡通肖像福袋就有11款任選，特意攜手台灣與日本人氣7大卡通肖像包括吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫推出限定組合，「束口收納籃」福袋有航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫款款式，而「置物箱」福袋則推出吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子款式，內含束口收納籃、果凍收納包、商品兌換券及抽獎券，售價499元，全台限量6.6萬個。

▲旅行包福袋推出雙子星、布丁狗組合。

▲加碼收「航海王2用包」、「馬來貘休閒運動包」等福袋。

「旅行包」福袋則有雙星仙子、布丁狗等2款式，內含肖像收納包、肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，售價599元，全台限量2萬個；再來是售價799元的「航海王2用包」、「馬來貘休閒運動包」等福袋，組合內含肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，全台限量2.6萬個；除外還有「全家好神保冷袋」福袋，內含保冷提袋、點心盤、商品兌換券及抽獎券，售價399元，全台限量6000個。

除外，「品牌聯名」福袋則有4款選擇，有「2024迪士尼授權新春福袋」，內含2至3樣迪士尼授權包袋類、文具小物或禮品，售價399元，還能加碼抽iPhone15，全台限量15000個；「2024PQI 3C新春福袋」內含3項3C周邊，售價599元，加碼可再抽市價逾8萬元的KYMCO iONEX S6電動車、iPhone15等好禮，全台限量11000個。

「奇思2024新春福袋」內含3項奇思品牌商品，售價699元，可加碼抽iPad Pro；最後的「2024野獸國龍年福袋」內含夢精選系列7吋公仔、MEA3吋盒玩、禮品等，售價799元，加碼還有機會抽中木須龍新年限定版MEA公仔（限量3000隻）、全家2024年限定版珍珠奶茶三眼怪MEA限定（限量1000隻）、LS-蜘蛛人1:1雕像（價值390000萬、1名）。

▲全家好神保冷袋福袋全台限量6000個。

▲今年首度推出2款料理福箱。

最後則是今年首度推出的「FamiSuper料理福箱」，有「中式禮盒」、「西式禮盒」共2款式選擇，「中式禮盒」內含五木、楓康等品牌麵食及東泉醬料、湯品、調理包等10項料理商品，還有抽獎券、霜淇淋兌換券等禮，全台限量700組，「西式禮盒」則網羅茉莉等品牌麵食、醬料、奧莉塔油品、湯品等8項料理商品及抽獎券、霜淇淋兌換券，全台限量300組，售價皆為688元，1月10日起於43家FamiSuper超市店限定販售。

▲萊爾富於全門市開賣5款新春福袋。（圖／業者提供，下同）

另，萊爾富即日起也於全門市開賣5款新春福袋，包括每包售價200元的「龍年福袋（限量15萬包）」，內含抽獎券1張和6個隨機商品（零食、糖果巧克力、飲品或日用品），且每張抽獎券可享雙重中獎機會，第一重現刮總價值約168萬元的大獎有特獎幻彩條塊10g（30名）、Hi Café金卡-壹錢捌分（30名）、iPhone15 128G（5名）、Nintendo Switch（1名）等豐富獎項，提醒因獎項含有黃金，將以2023年12月6日的盤後交易黃金牌價計算，金價將隨國際市場價格浮動；第二重序號抽頭獎黃金條塊500g（金價將隨國際市場價格浮動），須於2024年3月15日前完成登錄，就有機會將價值約百萬的黃金搬回家。

同步推出2款寵物福袋，包括每包售價399元的「Let's Eat Together狗狗幸福禮盒（限量2000盒）」與「喵來富貓咪零食超值福袋（限量1500包）」，以及每包售價799元的「2024資訊福袋（限量2500包）」；另也於Hi-Life VIP APP萊購物及萊爾富319間指定門市應景推出會員限定「monomill年末大掃除の福袋（每包售價239元、限量1800包）」，有機會抽中頂級A5秋田牛禮盒頭獎。

▲2款七龍珠龍年限定福箱內含1張發財卡、七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。

除外，更找來日本經典動漫《七龍珠》聯名合作推出2款龍年限定福箱，包含每箱售價399元的「七龍珠超系列龍年限定福箱（限量9萬箱）」與每箱售價799元的「七龍珠Z系列龍年限定福箱（限量1萬箱）」，福箱內含1張發財卡與七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。