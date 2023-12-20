轟國安局浪費人力　國民黨團：守賴清德兒子房產台灣人會接受嗎？

▲國民黨團首席副書記長李德維20日回應時事。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家，因違建爭議被人在Google街景圖上改為「賴皮寮」，國安局則派員維安，但否認賦予清掃任務。國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（20日）表示，浪費人力，把國安特勤、憲兵當成自己家傭人，去守副總統兒子的房產，台灣人會接受嗎？他自己當過憲兵，要是他去守副總統兒子的房子，他會覺得非常憋氣。

賴清德萬里老家近日被改名為「賴皮寮」，國民黨人士及部分民眾到場打卡；此外有民眾發現，該處疑有憲兵站哨、協助清潔環境等事。國安局回應，有關現任總統、副總統及大選各組候選人等安全維護對象之警衛安全，特勤中心均依據特種勤務條例等規定實施維護，至於所謂特勤人員在賴宅掃地一事，由於賴清德18日將返回寓所，所以才派人針對周邊環境實施安檢後，協助寓所工人（著迷彩褲者）移除清潔工具，從未派人進行打掃工作。

對此，李德維20日在國民黨立法院黨團回應時事記者會上表示，「賴皮寮讓大家匪夷所思」，假設住宅是副總統居所，國安特勤、憲兵駐點，理所當然，但現在這房子所有權已是賴清德的大兒子，難道賴的大兒子房子，也要派國安特勤駐守？且賴也沒住在該房子裡，如此浪費人力，把國安特勤、憲兵當成自己家傭人，派在門口駐守，讓大家匪夷所思，難道國安特勤、憲兵沒有其他事情可以做了嗎？去守副總統兒子的房產，台灣人會接受嗎？

李德維說，賴清德不要再拗了，違建就不是合法建物，被大家當成打卡觀光點，對賴而言，他認為是自取其辱。國民黨團重申，國安局、國安特勤中心、憲兵司令部等，都應該有所調整，他自己當過憲兵，要是他去守副總統兒子的房子，他會覺得非常憋氣，畢竟每個來當兵的人，都是希望能為國家所用，而非為副總統兒子房子來站崗。