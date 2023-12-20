潘孟安：賴清德萬里老家安身立命　柯文哲買農地為牟利

▲賴清德競選總幹事潘孟安。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下的農地租給遊覽車公司當停車場，柯宣布將刨除水泥，回歸農地使用，不過，民進黨發言人卓冠廷貼出航測圖及地籍資料質疑，柯買農地炒地皮。對此，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安今（20日）表示，相對賴清德老家是安身立命的地方，柯文哲卻是在牟利，應對外說明清楚。

卓冠廷今天進一步踢爆柯文哲連續撒了3大謊，根據航測圖及地籍資料，該農地另外幾位地主都是女性，「還是你無法交代這團圈地人的真實身份，編了一個故事來取信社會？」且在柯買農地的同一年，該地就已經做停車場，不只鋪水泥而已，指控柯買農地、炒地皮。

潘孟安今天上午在競選總部記者會後受訪說，自己昨天看到報導後嚇一跳，柯文哲自己要說清楚；不管柯文哲也好，或是侯友宜的「大群館」也好，他們都是在牟利，而賴清德家的老宅是安身立命的地方，他們所有都是在盈利，至於柯文哲農地如何，相信相關單位會有相關法律規定，柯文哲本身要對外說清楚。

另外，對於賴清德今天晚上將出席首場公辦電視政見發表會，潘孟安表示，歡迎所有關心台灣未來的好朋友線上觀看，大家做公評，賴清德近期行程如常，前天、昨天都還是滿滿的行程，今天下午也會如期出席民進黨中常會，不能因為政見發表會，讓其他常態性工作延期，基本上是平常心，也會在今天下午空出1、2個小時來準備，晚上向國人同胞報告。