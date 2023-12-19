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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

囤房稅2.0對囤房者不痛不癢？　王婉諭批：打假球、騙票而已

▲▼時代力量黨主席王婉諭委員、邱顯智委員、陳椒華委員共同率領不分區立委參選人，前往中選會登記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於立法院今日三讀通過與囤房稅2.0有關的《房屋稅條例》部分條文修正案，時代力量黨主席王婉諭19日痛批，所謂的「囤房稅 2.0」，對於有意囤房者，根本不痛不癢，行政院的版本，完全就只是在打假球、騙票而已，且不僅國民黨毫不意外地配合打假球，就連民眾黨也退守立場，支持行政院版本通過。

王婉諭在臉書發文表示，就在剛剛，趕在選前的最後一次院會，民進黨強勢三讀通過了他們口中的「囤房稅 2.0」法案，但這個所謂的「囤房稅 2.0」，對於有意囤房者，根本不痛不癢，行政院的版本，完全就只是在打假球、騙票而已。

王婉諭指出，「囤房稅 2.0」不僅只有持有超過「七戶」者，才會被課以不過 4.8 %的最高稅率，法案還留一個後門給建商，讓他們從預售屋販售開始，可以安心囤房七年才被課稅，這完全失去了囤房稅修法的意義，更顯示了民進黨始終堅持護航建商、拒絕改革的立場。

王婉諭說，遺憾的是，即便他們一再表達反對及強烈批判，昨日在院長協商現場，不僅國民黨毫不意外地配合打假球，就連民眾黨也退守立場，支持行政院版本通過，最終在只有時代力量黨團堅持捍衛居住正義的情況下，法案三讀通過。

王婉諭表示，居住問題當然不可能一夕解決，但錯誤的處方簽，不僅無法解決問題，更可能耽誤了改革時機，讓青年世代的青年困境加重；因此，時代力量未來還是會繼續堅持為人民發聲，直到居住正義真正落實的那一天。

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