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快訊／囤房稅2.0三讀！稅率最高4.8％、採全國歸戶　最快明年7月上路

▲▼立法院院會 房屋稅條例 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會三讀《房屋稅條例》部分條文修正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）三讀通過攸關囤房稅2.0的《房屋稅條例》部分條文修正案，非自住住家稅率上限提高至4.8％，採累進稅率，修法也從現行縣市歸戶，改採全國總歸戶，以全國為單位計算房屋總數，最快明年七月上路。

根據三讀條文，酌降房屋現值在一定金額以下之全國單一自住房屋稅率為1%；非自住的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間從原本的1.5%至3.6%，調升為2%至4.8%，各地方政府均應參考財政部公告基準，按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率並採全數累進課徵。

另外，修法也從現行縣市歸戶，改採全國總歸戶，以全國為單位計算房屋總數。該版本在昨日政黨協商時獲得民進黨團、國民黨團、民眾黨團認同，時代力量黨團反對，後於今院會表決通過。

對於相關修法，時代力量立委邱顯智表示，昨天進行院長協商時，國民黨與民眾黨竟然在協商時大轉彎，一反過去立場，支持民進黨囤房7戶以上，最高稅率僅 4.8% 的「打假球」版本，綠藍白選前聯合演出，只剩時代力量一黨在捍衛居住正義，原來「反居住正義」才是國會最大黨。

邱顯智指出，行政院版本只是一個玩弄稅率數字的半套修法，其針對佔近全國個人持有空屋數 97% 的 1-3 戶持有人，每屋只會被多課徵 0.2%。要到持有超過7戶空屋時，才會被課以不過 4.8% 的最高稅率。對於有意囤房的投資客不僅毫無嚇阻作用，囤房的操作空間，也完全不會消失。

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