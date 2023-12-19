快訊／明年度總預算三讀！歲出規模2兆8817億　公托、長照創新高

▲立法院院會三讀明年度總預算。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）通過113年度中央政府總預算案（公務預算部分），明年度中央政府總預算案歲出規模約新台幣2兆8817億元，擬合計刪減299億元，其中減列大陸地區旅費30%、媒體政策及業務宣導費25%、軍事裝備及設施3％等十項，各項目刪減比例由行政院主計總處調整。

對於總預算審查，時代力量立委陳椒華指出，NCC對媒體監理有政黨顏色之分，中嘉案書面報告拖了3個月，且一再推託，NCC不作為，嚴重踐踏人民對於獨立機關的信任，時力提案凍結NCC全部預算，待提出專案報告後予以動支。

陳椒華也補充，中正紀念堂轉型是重要議題，三軍儀隊仍在威權統治者銅像前面交接，實在不符合民主精神，不該再讓威權崇拜以這種方式繼續存在，時力也提案要求國防部及文化部提出具體規劃，一年內將三軍儀隊撤離，希望各個黨團支持。

民進黨立委林楚茵表示，113度中央政府總預算案歲入2兆7092億元、歲出2兆8817億元，都創下歷史新高，依法編列還債金額也來到1150億元，也創下23年來新高，近年來國內經濟穩定成長，帶動稅收增加，讓國家財政改善、推動更多提升國家競爭力計畫。

林楚茵表示，113度中央政府總預算案中有關於強化幼兒照顧、強化公托政策等少子女化政策就高達1201億元、長照也來到876億元，也是歷年最高，雖然有人批評政府大撒幣，但蔡政府上台至今已經還債7960億元。

民眾黨立委邱臣遠表示，民眾黨秉持財政紀律原則，善盡國會對財政機關理性監督之責，民眾黨提案包含資安、國安、2050淨零碳排以及交通改革等等都是提案重點。

國民黨立委曾銘宗表示，明年度總預算歲出編列2兆8818億元，經審議後刪減299億元、僅佔1％，顯見朝野對總預算非常支持，明年國民黨重返執政，一定會把總預算每一塊錢花在刀口上，為人民謀福利、促進國家安全，代表國民黨掛保證。

根據總預算案日前協商內容，包括通案減列大陸地區旅費30%、減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢署、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）25%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）3.8%、軍事裝備及設施3％等十項。