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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜被爆疑收違法人頭政治獻金破千萬　綠委點關鍵：司法不會買單

▲侯友宜屏東造勢晚會 。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量昨踢爆，國民黨總統候選人侯友宜兩度參選新北市長時，皆有57位仰德集團旗下企業員工「同時」捐10萬政治獻金，總計1100萬，質疑是否透過人頭繞過營利事業捐贈政治獻金的上限。民進黨立委林俊憲18日也表示，若這些員工捐贈一週前，公司突然多發了一筆「獎金」，而且在金額和發放對象上有高度重疊，很顯然就是公司老闆利用人頭捐出，推給個人行為，司法恐怕不會買單。

時代力量昨指出，2018、2022年侯友宜選新北市長，皆有超過50位仰德集團旗下企業員工，在相近時間捐給侯友宜10萬元政治獻金，難以用員工自發性行為或是巧合來解釋，請問許育瑞是否授意員工充當捐款人頭，規避營利事業捐贈政治獻金的上限？兩次選舉總計捐款1100萬元，是員工自行支出、許育瑞支出、還是旗下企業支出？監察院、檢調應主動介入調查，是否涉及人頭捐贈？若由企業支出，是否涉嫌背信罪？

對於相關指控，侯友宜受訪時僅回應，所有政治獻金可供檢驗，一切按照法律規定辦理。

民進黨立委林俊憲則指出，侯友宜2018選市長時，有某公司的3位主管各捐贈了10萬元，再加上旗下企業，總金額高達530萬。2022年更厲害，乾脆不用公司名義，直接找57個員工一人捐10萬給侯友宜。這公司一定是間「佛心公司」，福利非常好，「人人都在幾天內拿出10萬捐贈，而且都挺侯，看來侯友宜對他們的業績應該有很大幫助吧！」

林俊憲表示，政治獻金法規定，每個人對同個候選人同一次選舉最高的捐贈金額就是10萬，營利事業則是100萬，無論一間公司多賺錢、規模多大都一樣，這是為了防止特定大企業影響選舉。侯友宜說「一切合法」，但合不合法不是你說了算，問題的關鍵就在於這57人的10萬元從何而來？檢調應該深入追查。

林俊憲推測，如果追查後發現，這57人在捐贈那一週前，公司突然多發了一筆「獎金」，而且在金額和發放對象上有高度重疊，那這筆獻金很顯然就是公司老闆利用他們當人頭捐出。這種高度協同的「分散式金流」做法，要推卸成個人行為，司法恐怕不會買單，事情才剛剛開始而已。

林俊憲指出，兩次選舉合計1100萬，都是同一間公司，這可不是小數目，甚至是許多中小企業一年都未必能達成的營業額，卻能夠毫不費力的拿出來力挺侯友宜。要追查的恐怕不只是金流本身而已，而是「動機」，這間公司是否有什麼業務跟侯友宜擔任新北市長有關？必須查到底。

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