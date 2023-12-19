柯盈配最新民調還是墊底　邱臣遠有信心：沈默螺旋非常明顯

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

聯合報19日公布最新民調，賴蕭配、侯康配支持度皆31％、柯盈配則墊底21％，對此，民眾黨立委邱臣遠受訪時回應，民調還是要看長期趨勢，實際接觸民眾可以感覺到沈默螺旋非常明顯，大選還有25天，越來越多中間選民會陸陸續續表態，對於選情還是非常有信心。

根據聯合報最新總統選情調查結果顯示，賴蕭配則維持不變在31％、侯康配上升2個百分點也來到31％，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈則維持在21％墊底。



對於相關數據，邱臣遠表示，民調還是要看長期趨勢，還是知道目前三分天下態勢明確，自己也在新北中和參選區域立委，實際接觸民眾可以感覺到，大家對於藍綠兩黨長期執政的意識形態治國、仇恨對立非常厭惡，對於第三勢力有高期待，沈默螺旋非常明顯。

邱臣遠指出，大選還有25天，還有很多過去不願意表態的中間選民會關注到大選，關心候選人的政見、主張、訴求，甚至過去發言跟各自政黨表現，越來越多中間選民會陸陸續續表態，對於選情還是非常有信心。

至於民進黨總統候選人賴清德老家被藍營支持者叫做賴皮寮，邱臣遠表示，賴清德老家違建是法律問題，新北市府認定後必須依法行政，政治人物也要用更高標準要求，他過去在台南市對李全教的賄選案、甚至黨內黑金學倫案的處事手段雷厲風行，但對於這件老家的違建，賴清德沒有表現出過去果斷決策風格，讓人比較存疑。