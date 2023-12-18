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下波全台急凍！一張圖看冷4天　預測恐低於10°C達「寒流等級」

▲▼強烈大陸冷氣團。（圖／中央氣象署）

▲下一波冷4天，全台急凍。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

冷空氣來勢洶洶，中央氣象署表示，今天短暫回溫一天後，另一股冷空氣南下，強度仍有機會來到強烈大陸冷氣團等級，氣溫再度下降，明天（19日）起至22日（周五）全台又變為寒冷天氣，尤其21、22日影響最明顯，感受寒冷，中部以北及宜蘭下探10度，且風力明顯偏強。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，根據各國氣溫預報，台北站將在明天起有明顯回溫，最高可來到25度，緊接著有一股冷空氣來襲，有明顯斷崖式降溫，從明天下半天開始急速降溫，一路到21、22日探底，部分預測恐低於10度，「有機會碰觸到寒流等級」，隨後再以非常緩慢的方式漸漸回溫，目前來看，未來到年底都沒有更強的冷空氣。

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▲▼雪霸國家公園,雪山主峰入冬初雪。（圖／雪霸處提供）

▲雪山主峰日前降下入冬初雪。（圖／雪霸處提供）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲下一波冷空氣恐達寒流等級。（圖／中央氣象署）

氣象署預報，強烈大陸冷氣團今天減弱，不過清晨各地感受還是很冷，中部以北及宜蘭約14度，南部、花東約16度，白天高溫回升，北部可以來到24度左右，中南部25至27度，東半部約21度，北部溫度回升將近10度，中南部也有7、8度的溫差。降雨方面，水氣略微減少，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

預計明天（19日）另一股冷空氣南下，氣象署指出，強度有機會到強烈大陸冷氣團的等級，是否再更強，目前不確定性大，但氣溫都會再度下降，從明天下半天開始到22日各地又會轉為寒冷的天氣，中部以北及宜蘭低溫下探10度，其他地區13到15度，局部地區可能更低一些。

降雨方面19日、20日北部及東半部水氣增多有局部短暫雨，其他地區為多雲，21、22日水氣稍減少，降雨範圍縮小到桃園以北及東半部地區，停雨空檔也會增加。另外，明天傍晚開始風力會逐漸增強，20日後局部沿海空曠地區有機會出現9至10級強陣風，沿海浪高有機會來到4到5米。

氣象署說，下一波強烈大陸冷氣團在23日（周六）逐漸減弱，各地天氣仍偏冷，尤其在北台灣整天溫度都不超過20度，其他地區早晚涼冷，白天溫暖舒適；降雨上，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼氣象署未來一周天氣預報：

▲▼強烈大陸冷氣團。（圖／中央氣象署）

【12/18(一)】 晴到多雲為主－
溫度回升
北東高溫約22-25度
中南高溫約27-28度
東半部及大台北局部短暫雨

【12/19(二)】 冷氣團漸南下－
風力逐漸增強
水氣增多，北部白天即轉雨
東半部及恆春半島漸轉局部短暫雨
其他各地雲量增多
白天溫度仍較舒適，
下半天起北台灣逐漸降溫

【12/20(三)】 冷空氣持續南下，越晚越冷－
風力明顯偏強
水氣較多，北部東半部短暫雨
大台北、宜蘭雨勢較明顯
各地氣溫明顯較週二下降

【12/21～22(四～五)】影響最明顯－
各地風強、感受寒冷
北部宜花全天明顯偏冷
中南部台東午間略回溫，但整體感受還是冷
預計低溫(依據12/17下午發布之資料)
中部以北、宜蘭：約10-11度
南部、花東：約13-14度
澎湖：約15-16度
金門：約8-10度
馬祖：約7-8度桃園以北、東半部有局部短暫雨
中南部為多雲到晴

【12/23～24(六～日)】
冷空氣略為漸弱
但是整體溫度回升幅度有限
感受還是會偏涼冷

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