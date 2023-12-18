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頭一遭！愛爾蘭舞歐亞錦標賽4人舞台灣小選手奪冠　闖進世界盃

▲國旗飄揚杜拜！53年來首度愛爾蘭舞歐亞錦標賽4人舞奪冠，闖進世界盃。（圖／記者游瓊華攝）

▲愛爾蘭舞歐亞錦標賽4人舞、年齡組12-15由台灣奪冠，並闖進世界盃。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

2023 RCCEA世界盃愛爾蘭舞蹈錦標賽歐亞區資格賽（RCCEA Oireachtas 2023）日前在杜拜落幕，其中台灣在團體男女混合四人舞（Ceili Mixed 4Hand)、年齡組12-15項目中奪得冠軍，創下53年來該項賽事首度有台灣選手拿下金牌，也順利取得明年3月世界盃門票。代表團也釋出小選手們手拿中華民國國旗進場參加開幕式，在場民眾歡呼的畫面，令人感動。

台灣代表團團長李栢寧指出，愛爾蘭舞賽事過往都是歐洲人天下，鮮少亞洲人奪冠，而這次奪冠四人舞的四名選手，分別為劉又慈、林湘霖、陳育瑞、傅偉嘉，除了奪金，也成功獲得2024年世界盃愛爾蘭舞蹈錦標賽參賽資格，為台灣愛爾蘭舞蹈寫下歷史新頁。

除了4人舞表現傑出之外，成人冠軍賽中，老將謝堃育與彭湘蕊，七年後再次征戰舞台，經歷了休息期和疫情挑戰，分別獲得銀牌和銅牌，勇奪佳績。而年齡組U9的劉語安與張桐瑜在RCCEA Trophy U9比賽中，第一次參賽就展現大將之風，分別榮獲銀牌和銅牌，為台灣爭光。總計台灣舞者在此次賽事中共拿下27面金牌、13面銀牌、15面銅牌和33面優勝獎牌，創下台灣參賽以來的最佳成績。

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