台南學甲濕地第2隻傷癒黑琵N49　飛回台灣度冬

▲台南學甲濕地第2隻傷癒黑琵N49飛回台灣度冬。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐拍攝、記者林東良翻拍）

記者林東良／台南報導

2023年初在台南學甲濕地生態園區野放的第2隻N49傷癒黑琵，18日被台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，在北門區井子腳附近發現牠的行蹤，讓許多愛護黑琵生態保育民眾相當振奮，牠的健康以及回到台灣來度冬。

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台南市生態保育學會副總幹事黃永豐及志工邱景威，2023年1月7日在學甲濕地生態園區進行全球黑面琵鷺鳥調時，發現有1隻罹患肉毒桿菌中毒的黑琵，經由農業部生物多樣性研究所七股研究中心人員協助救援，經過10幾天的救治恢復健康，1月19日由農業局保育科長朱健明、台南市生態保育學會理事長邱仁武等人在學甲濕地野放，讓牠回歸大自然，康復的黑琵展翅飛上天空再飛回濕地，現場愛鳥人士相當高興。

18日上午台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，在北門區井子腳附近鳥調時，發現1隻身上有背帶有發報器的黑面琵鷺，仔細往腳環一看，竟然是去年全球黑琵普查日救傷繫放的黑面琵鷺編號Ｎ49，拿起照相機猛拍紀錄。黃永豐指出，Ｎ49黑琵在北門井子腳覓食時，還一直往他的車旁接近，就好像與老朋友重見，埸面溫馨感動。

農業局保育科長朱健明、台南市生態保育學會理事長邱仁武等人，在獲悉學甲濕地第2隻救傷繫放的黑面琵鷺，相當健康台灣棲息覓食度冬，感到非常欣慰，也希望可以看到地4度回台的第1隻救傷繫放黑琵T85。