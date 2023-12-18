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社會 社會焦點 保障人權

走斑馬線險挨撞！行人怒踹豪車遭架走理論　警：雙方暫未提告

記者林東良／台南報導

台南高鐵站旁人行道間17日晚上發生1起未疑未禮讓行人引發的糾紛，林姓男子通過閃紅燈路口時，一輛有行動豪宅之稱的Lexus LM更差點撞上他，男子當下氣得出腳怒踹車門，車上隨後下來數名男子將林男硬拖到路旁理論，台南市警歸仁分局指出，未禮讓行人已舉發，雙方暫未提告，後續由警方釐清查處中。

▲台南高鐵站旁人行道發生未疑未禮讓行人引發的糾紛，林姓男子差點被Lexus LM撞到，憤而怒踹對方車門，隨後被車上男子拖到路旁理論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 林姓男子差點被Lexus LM撞到，憤而怒踹對方車門，隨後被車上男子拖到路旁理論。（圖／翻攝自社會事新聞影音下同）

▲台南高鐵站旁人行道發生未疑未禮讓行人引發的糾紛，林姓男子差點被Lexus LM撞到，憤而怒踹對方車門，隨後被車上男子拖到路旁理論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局指出，未禮讓行人已舉發，雙方暫未提告，後續由警方釐清查處中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這起案件發生在17日深夜10時24分許，一名駕駛在一處路口目睹了這起可怕經過。透過行車紀錄器畫面可以看到，當時幾名路人正要過馬路，但路口車流量大，幾名路人便停在路旁等待。隨後有一名男子出現，並快步超越路人過馬路，但同時一輛Lexus LM也剛好駛過來，疑未禮讓行人，男子差點被撞到，當下氣得出腳狠踹車門，力道之大還傳出聲響，嚇得停在路口的駕駛發出驚呼。

▲台南高鐵站旁人行道發生未疑未禮讓行人引發的糾紛，林姓男子差點被Lexus LM撞到，憤而怒踹對方車門，隨後被車上男子拖到路旁理論。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南高鐵站旁人行道發生未疑未禮讓行人引發的糾紛，林姓男子差點被Lexus LM撞到，憤而怒踹對方車門，隨後被車上男子拖到路旁理論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

過沒多久Lexus LM車上便下來幾名男子，氣沖沖的追上男子要理論，「你踹什麼？」、「你踹車不行啊」，還將對方拖拉至路旁，嚇壞一旁民眾。

▲台南高鐵站旁人行道發生未疑未禮讓行人引發的糾紛，林姓男子差點被Lexus LM撞到，憤而怒踹對方車門，隨後被車上男子拖到路旁理論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，有關網路流傳1則台南高鐵站旁汽車行經人行道，未禮讓行人糾紛案，經查17日深夜10時24分獲報，在歸仁區武當路及站區北路口有糾紛，歸仁分局員警於第一時間到場時，車輛已移置路旁。

初步了解，林姓路人行經人行道時，有1白色自小客車疑似未禮讓林民，致該路人憤而踹車，乘客下車找林民理論，爭執中乘客拉住林民背包不讓其離去，林民則徒手打乘客，雙方均暫不提告訴。

歸仁分局目前針對影片中汽車「未禮讓行人」及「非遇突發狀況於車道中暫停」危險駕車部分，依規定製單舉發；另本案是否涉及毀損、強制及聚眾施強暴脅迫等相關罪責部分，已製發通知書通知相關人到案說明。

歸仁分局呼籲，行車如發生糾紛，應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案，以確保自身及其他車輛安全，切勿因一時情緒意氣用事，而衍生肢體衝突，誤觸法網。未禮讓行人部分，違反道交條例第44條第2項，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

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