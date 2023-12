2024台南好Young首場演唱會23日登場　韓國女團成員輝人台南獨家演唱

▲黃偉哲市長公布彩蛋,來自韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN,確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導

「2024台南好Young」耶誕跨年系列活動驚喜不斷!18日再爆震撼彈,經過粉絲們的不斷留言敲碗,黃偉哲市長公布彩蛋,來自韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN,確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。

曾經來台演唱過的輝人親自錄製影片,公布欣喜的心情,因為聽說台南有很多美食,她邀請粉絲推薦台南美食,好讓她有機會一飽口福,當然最大的願望,就是邀請大家來到台南,「聽她唱歌,看她演出」,一起歡度耶誕假期。

「聽說台南有許多美食,希望大家能推薦。」輝人興奮之餘,還特別透露為了台南搖滾耶誕夜演唱會,準備了特別的表演,希望大家到時候,一起到台南共度耶誕假期。

市長黃偉哲表示,台南為美食之都,除了有各式各樣的小吃外,當季的水果及物產也很豐富,將端出台南職人魂用心種植跟料理的小吃,款待遠道而來的貴賓。他也表示這幾年來,「台南好Young」耶誕跨年系列活動深受各界肯定,儼然已成為知名品牌,儘管預算經費遠不如其他縣市,仍努力集結民間企業力量邀請高知名度藝人演出,不僅有台灣在地的人氣歌手,還有香港、日本、韓國、新加坡、荷蘭等國際藝人,卡司陣容堅強,「我們說第二,沒人敢說第一」。

日前公布演出卡司得知,23日登場的台南耶誕搖滾耶誕演唱會,演出者有華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein,如今再傳韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人加入演出陣容,不容錯過!

輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲,榮登當地音樂排行榜冠軍,包括《機智醫生生活》演唱的OST《With My Tears》,《青春紀錄》演唱的OST《Shine On You》,《衣袖紅鑲邊》演唱的OST《盼了又盼》等。睽違兩年輝人在今年10月帶著個人首張正規專輯《In The Mood》回歸,從輝人的各種Solo作品中能夠看到她一直努力在透過自己的音樂傳達自己的想法,訴說在團體作品中無法完整訴說的故事,歡迎大家一起來台南搖滾耶誕演唱會感受輝人的魅力,一起度過難忘的耶誕佳節!

「台南,要讓大家嗨翻12月,一起熱鬧迎接台南400,讓來旅遊的氛圍從12月的耶誕節,一路延續到農曆過年走春,台灣燈會及蘭展等重要活動。」黃偉哲表示,市府精心規劃安排,誠摯邀請海內外朋友規劃台南耶誕跨年之旅,保證滿載而歸。

主辦單位新聞及國際關係處表示,來台南跨年,還可以參加台南購物節活動,只要消費滿百、發票登錄購物節,就有機會參加抽獎,包括黃金一兩、Iphone14、日本大阪雙人來回機票,除了週週抽、月月抽,大獎還有百萬油電車等著民眾帶回家,歡迎大家漫遊台南,來台南過耶誕、跨年倒數並一起迎接「台南400」。