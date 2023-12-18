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2024台南好Young首場演唱會23日登場　韓國女團成員輝人台南獨家演唱

▲黃偉哲市長公布彩蛋，來自韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長公布彩蛋，來自韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台南好Young」耶誕跨年系列活動驚喜不斷！18日再爆震撼彈，經過粉絲們的不斷留言敲碗，黃偉哲市長公布彩蛋，來自韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。

曾經來台演唱過的輝人親自錄製影片，公布欣喜的心情，因為聽說台南有很多美食，她邀請粉絲推薦台南美食，好讓她有機會一飽口福，當然最大的願望，就是邀請大家來到台南，「聽她唱歌，看她演出」，一起歡度耶誕假期。

「聽說台南有許多美食，希望大家能推薦。」輝人興奮之餘，還特別透露為了台南搖滾耶誕夜演唱會，準備了特別的表演，希望大家到時候，一起到台南共度耶誕假期。

市長黃偉哲表示，台南為美食之都，除了有各式各樣的小吃外，當季的水果及物產也很豐富，將端出台南職人魂用心種植跟料理的小吃，款待遠道而來的貴賓。他也表示這幾年來，「台南好Young」耶誕跨年系列活動深受各界肯定，儼然已成為知名品牌，儘管預算經費遠不如其他縣市，仍努力集結民間企業力量邀請高知名度藝人演出，不僅有台灣在地的人氣歌手，還有香港、日本、韓國、新加坡、荷蘭等國際藝人，卡司陣容堅強，「我們說第二，沒人敢說第一」。

日前公布演出卡司得知，23日登場的台南耶誕搖滾耶誕演唱會，演出者有華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein，如今再傳韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人加入演出陣容，不容錯過！

▲黃偉哲市長公布彩蛋，來自韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲，榮登當地音樂排行榜冠軍，包括《機智醫生生活》演唱的OST《With My Tears》，《青春紀錄》演唱的OST《Shine On You》，《衣袖紅鑲邊》演唱的OST《盼了又盼》等。睽違兩年輝人在今年10月帶著個人首張正規專輯《In The Mood》回歸，從輝人的各種Solo作品中能夠看到她一直努力在透過自己的音樂傳達自己的想法，訴說在團體作品中無法完整訴說的故事，歡迎大家一起來台南搖滾耶誕演唱會感受輝人的魅力，一起度過難忘的耶誕佳節!

「台南，要讓大家嗨翻12月，一起熱鬧迎接台南400，讓來旅遊的氛圍從12月的耶誕節，一路延續到農曆過年走春，台灣燈會及蘭展等重要活動。」黃偉哲表示，市府精心規劃安排，誠摯邀請海內外朋友規劃台南耶誕跨年之旅，保證滿載而歸。

主辦單位新聞及國際關係處表示，來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百、發票登錄購物節，就有機會參加抽獎，包括黃金一兩、Iphone14、日本大阪雙人來回機票，除了週週抽、月月抽，大獎還有百萬油電車等著民眾帶回家，歡迎大家漫遊台南，來台南過耶誕、跨年倒數並一起迎接「台南400」。

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