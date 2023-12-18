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台南市環保局展現年終成果　展現防治污染淨零永續作為有感

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環保局18日於藏金閣2館舉辦年終記者會，呈現環保設施優化、淨零永續推動、環境品質改善及擴大科技執法等亮眼成績，感謝全體環保志義工及市民配合，展望新年度業務精進再升級，持續捍衛大台南環境，讓市民更安心、更有感。

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

藏金閣2館今年開幕後，展示各項資源再利用文創小物、親子閱讀區大受好評，已成南部地區推廣淨零永續重要場域，與興建淨圓滿紙錢2爐增加燒化量、智慧回收島24小時零人力智慧化服務等，都是「環保設施升級再優化」的最佳示範。

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

在施政創新的部分，針對 12 歲以下兒童直系血親，首創提供電動機車加碼補助的幼幼專案；為降低石綿建材廢棄物對人體與環境危害，推出到府協助清運汰換石綿建材的貼心服務，今年共有225戶受惠，淘汰235噸。

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

聲音照相設備2023年底19套，固定式15套、類固定式3套及移動式1套，2024年再採購11套，今年執行至11月已告發282件，金額711000元。


因應國家2050淨零排碳目標，2023年通過31場沼液沼渣農地肥分使用計畫；於柳營八翁酪農區建置全台最大的畜牧糞尿廢水集中處理廠，收受處理3610頭牛之糞尿進行澆灌堆肥、沼氣發電，將成農、牧、環境三贏的循環經濟典範。

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

在環境改善部分，2023年度解除列管台南市1處土水污染場址及60處非法棄置場址，並積極推動於成功大學及附設醫院劃設南市第三處空氣品質維護區，替市民健康把關。

▲台南市環保局舉行年終記者會，除說明各項業務執行成果外，並介紹科技執法利器「聲音照相」車牌自動辨識系統。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市積極建構電動車友善使用環境，獲中央補助2億5000萬，2024年度希望達區區有充（換）電樁的目標；此外2024年預計擴大石綿建材廢棄物清理服務，預計超過1000戶受惠。

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