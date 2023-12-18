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火辣藥廠女業務尬2已婚醫！徵信偷拍討百萬　她見門把紙條嚇傻

▲▼刑事局接獲線報，有前徵信業經理，找來7人尾隨雙B拍偷情，製造假車禍取得名片勒索。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲有幫派背景的林泫洋與范等8名小弟，經營徵信業務成立「探索傳媒社」，跟拍某L姓名醫藉機勒索200萬元。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市三重區角頭林泫洋帶范姓等8名小弟，以經營徵信業務成立「探索傳媒社」，專門在汽車旅館外，鎖定駕駛雙B等名車偷情男女尾隨拍攝。其中，藥廠S姓女業務與2名已婚醫生開房遭其掌握，2醫師被索討百萬封口費，心生恐懼而報警。檢警追出，林嫌等人以該手法恫嚇數名被害人。士林地檢署偵結，依恐嚇取財等罪將林等8人起訴。

起訴指出，52歲林泫洋、范士杰、賴瑋佳、張文豪、陳俊昇、柯文志等8人，從2022年6月起對外佯以經營徵信業務成立「探索傳媒社」，而實為暴力勒索集團，專門在摩鐵外鎖定已婚偷情男女，再藉此出示偷情照片恫嚇索取現金。

范嫌於6月中旬於中山區附近，持W姓被害人與女性進出汽車旅館照，要脅交付財物消災，W男心生畏懼，前後支付10萬元，並簽署協議書。

不僅如此，林等人抓包某醫院已婚的L姓主治醫師與藥廠S姓女業務偷情，同年6月13日、18日跑到S女社區守候，並留：「OO小姐有些事想跟妳聊聊關於OO的事情，有空請來電，范先生...」內容紙條轉交給保全，S女返家看紙條夾在門口握把上，打開看內容當場嚇壞。

數日後，林、莊、陳3人於S女家守候，發現L醫從其住家離開，立刻尾隨到任職的醫院，林直接現身向L稱「我有你外遇照、影片」當場勒索200萬，若不從將把照片交給委託人及醫院高層，L心生畏懼而報警，林等人未得逞。

火辣S姓女業務不僅偷吃L醫一名人夫，也與同間醫院Y姓醫師大搞婚外情，林等人同年7月持不倫照，命Y支付500萬，否則將交給醫院高層或新聞媒體，Y因此報警處理。內湖警受理S女、L醫等5人報案後，旋即展開調查。

警詢、偵查，林否認犯行，供稱當時被L醫發現，就有表明他是徵信社人員，是L醫請他幫忙不要讓家裡人知道，要用錢買不倫資料，全是L苦苦哀求，更表示可以用150萬至200萬處理，但沒想到隔天就接到警察局打來說他恐嚇，范士杰就拿資料去給週刊爆料。

至於Y醫外遇，林說是他發現Y貪污使用藥廠車輛，還與藥廠女業務搞婚外情，因此請被告柯男幫忙找媒體爆料，並不知道張文豪、賴瑋佳去醫院找Y要錢。

▲▼刑事局接獲線報，有前徵信業經理，找來7人尾隨雙B拍偷情，製造假車禍取得名片勒索。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林等人偷拍藉機勒索已婚男女。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

范指出，是林提供L醫緋聞照片、合約承諾書給他，請他舉發L緋聞；莊男也否認說，L醫與S女去某旅館時，有在外面等並拍照，目的是要爆料S女與Y、L婚外情，只是來幫忙跟拍而已。

檢警根據扣案資料、被害人證述等，依犯恐嚇取財、無故侵入住宅、恐嚇取財未遂罪等，將8人提起公訴，建請法院沒收犯罪所得。

惡劣的林男等人，經警追查發現他們從2020年7月至2021年12月共計1年半至少勒索10人，還私下從事放貸生意，如果還不出錢就會逼對方加入「偷拍恐嚇行列」，且也追出，林男在此之前，除了擔任徵信公司經理之外，就已經以上述手段偷拍尾隨恐嚇取財，除此案偵結起訴外，將持續追查是否有其他人等涉案。

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