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2024總統大選邁入倒數！　士檢深入山林道院宣導反賄選

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署前進汐止區大尖山彌勒山天道清修院，以有獎徵答方式，向民眾宣導反賄選觀念。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於明年進行投票，士檢加緊腳步分眾分群齊宣導，週末前進汐止區彌勒山天道清修院，以有獎徵答、生動有趣的方式，向前來道院參加課程的民眾及路過的山友們宣導反賄選觀念，並讓全民投入反賄及檢察官積極查賄的浩然正氣融入山林天地之間。

彌勒山天道清修院坐落於新北市汐止區大尖山，而大尖山向來為民眾假日登山健行的熱門路線，每到假日總是人潮絡繹不絕，位居其中的彌勒山天道清修院，平日熱心公益服務鄉里，加上其寧靜清幽的環境，也是當地民眾及遊客心靈放鬆、療癒及休憩的熱門景點。

士檢持續分眾分群宣導反賄選，於假日特別結合轄區內廟宇活動，在彌勒山天道清修院，以有獎徵答、生動有趣的方式，向前來道院參加課程的民眾及路過的山友們宣導反賄選觀念，並讓全民投入反賄及檢察官積極查賄的浩然正氣融入山林天地之間。

▲民眾熱烈參與反賄選有獎徵答。（圖／記者黃宥寧翻攝）

因此，士檢因地制宜，結合道院活動，精心設計有獎徵答的互動環節，透過問答方式，使參與者有機會深入了解反賄選的相關知識，同時獲得別緻的反賄宣導品，更在愉悅的氛圍中深化對公平選舉的民主思惟及素養。

顏迺偉檢察長表示，反賄選宣導結合在地廟宇道院等活動，是地檢署多元策略反賄的一環，透過不同領域、分眾分群的參與，將反賄選觀念傳遞給更廣泛的社會群眾，同時展現檢察機關與社會各界攜手合作端正選風的決心，並期待透過這樣的努力，能夠喚起更多人對於神聖一票自己作主的覺知，形塑清廉正義的選舉風氣，選賢與能帶領國家永續發展。

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