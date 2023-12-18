三總醫院房內傳「女性呻吟聲」　軍醫錄下貼LINE群遭送辦

▲內湖三總林姓軍醫師，於院內走道上聽見某病房傳出女性呻吟聲，立刻以手機錄下，傳到同學LINE群組，慘遭法辦。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖三軍總醫院林姓軍醫，今年7月間於醫院2樓走道上聽見某房內傳出女性呻吟聲，立刻以手機錄下存檔，再將音檔傳給同期同學LINE群組內，以此散佈猥褻音檔，全案經北市憲兵隊依妨害風化罪送辦。士林地檢署偵結，予以不起訴處分，原因曝光。

北市憲兵隊指出，軍職上尉林姓醫師，今年7月中晚間，在內湖三總醫療大樓2樓走道上，聽見醫院某房間內傳出女性呻吟聲，林醫以手機錄音功能錄製存檔，隨後將足以引起他人性慾的猥褻音檔，上傳到同期同學LINE群組內，以此方式散佈，認他涉犯妨害風化罪嫌。

林醫堅詞否認說，當時錄的的確是女性的聲音，聽起來是在做違紀的事情，因為面臨醫院評鑑，想提醒大家要注意風紀，影片在院內調查時大家也全刪除了。

檢察官經查，北市憲兵隊認林涉犯妨害風化罪，但卻未扣相關音檔，經函詢有無留存任何音檔迄今仍未回覆，本案除林醫自白外，別無其他證據足夠補強其散佈標的的確為猥褻音檔，罪證有疑，且無其他積極證據足夠證明犯行，應該犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。