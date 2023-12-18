恐怖情人怒嗆「北港香爐」！高雄女遭連甩耳光　呼救慘被拖行性侵

▲男子不滿前任還錢態度差，怒呼多次巴掌，又性侵、恐嚇女友遭判刑。（示意圖，非本案當事人／CFP）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名鄭姓男子因不滿前女友還錢態度差，一氣之下怒揮巴掌，再強行性侵得逞，並於隔日傳訊恐嚇「抓到我會讓你死的很難看」，還稱要把寵物丟下樓。高雄地院依強制性交處鄭男4年6月，傷害、強制罪得易科罰金部分處7月有期徒刑。

判決指出，2022年7月20日深夜11時許，鄭男在前女友小美（化名）租屋處要求還錢，小美卻將錢甩在地上，不屑態度引起鄭男不滿，遭多次呼巴掌，她隨即逃跑，仍遭鄭男追上，拉住頭髮拖回租屋處，導致小美臉部、頭部擦傷、頸部扭傷。

警方接獲通報到場處理，小美卻心軟讓員警離去，但鄭男在警方離開後，質疑是小美報警，強行將對方衣服脫光後性侵得逞；隔日上午9時6分，鄭男又在小美離開後傳訊恐嚇「我們兩個同歸於盡」、「你不要讓我抓到，抓到我會讓你死的很難看」、「我看你要不要回來不要回來你的衣服我一定全部都給你剪爛」、「要不要說不要說我丟（寵物）下去了」，甚至每分鐘傳訊辱罵「你給我名稱改北港香爐、你可以改名叫吃大便、讓你好好做人你不做，我就讓你做鬼」，小美決定不再容忍，於同日晚間9時許報警，驗傷提告。

審理時鄭男辯稱當時小美酒醉，自己發酒瘋打到瘀青，他還親自幫她卸妝、洗澡，並在後續自然發生性行為，沒有違反意願。

不過，法官從對話紀錄中發現，鄭男在事後曾傳訊表示「你昨天回來錢沒有用丟的我會打你嗎」、「你今天可以出來嗎我們好好講」、「我不會再動手了」，加上醫院驗傷單，足認鄭男確實有對小美做出傷害行為，在此前提下，更遑論小美在一系列反抗下，仍同意發生關係，故不採信鄭男證詞，依強制性交處4年6月，傷害、強制罪得易科罰金部分合併處7月有期徒刑。可上訴。