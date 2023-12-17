政院洗錢防制辦、調查局聯手　赴中信特攻號召「打詐、反賄選」

▲中信特攻與「法務部調查局」及「行政院洗錢防制辦公室」合作，由法務部調查局長王俊力親臨球場開球，號召球迷一同加入「全民打詐、反毒、反賄選」。（圖／中信特攻，下同）



記者陶本和／台北報導

新北中信特攻籃球隊17日於新莊體育館迎戰台啤永豐雲豹。現場中信特攻與「法務部調查局」及「行政院洗錢防制辦公室」合作，由法務部調查局長王俊力親臨球場開球，號召球迷一同加入「全民打詐、反毒、反賄選」行列。

法務部調查局局長王俊力為賽事開球外，法務部調查局前局長汪忠一、法務部調查局副局長文瀚及新北市調查處處長張育瑞也來到現場。調查局也在新莊體育館設立宣導攤位，透過有獎徵答、臉書互動等方式，將檢舉賄選方式、辨識詐騙手法、毒品危害等說明融入問題中，球迷們只要答對反賄選、反詐騙、反毒品等相關問題，即可獲得禮品。

法務部調查局表示，詐騙及毒品嚴重危害國人的財產安全與健康，為宣示政府打擊詐騙、檢肅毒品決心，強化民眾打詐、反毒觀念，及明年1月13日即將舉行總統副總統及立法委員選舉，展現政府選舉查察的決心與深化民眾反賄選觀念。

此外，行政院洗錢防制辦公室也在現場設立宣導攤位，攤位活動逗趣，吸引大批球迷排隊，遊戲內容又「洗防翻翻樂」及「洗防知識快問快答」等，以遊戲走入民眾的方式，引導民眾加強洗錢防制的觀念，以增進國人對於洗錢防制相關措施的瞭解與支持，都能提高對洗錢行為和詐騙手法的警覺性。

行政院洗錢防制辦公室表示，面對不斷變化的洗錢犯罪威脅，加上網路交易盛行，民間消費支付工具多元，因高度匿名性、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性，近年來已成犯罪者濫用的洗錢工具之一，尤其詐欺橫行，更是得利於犯罪所得快速轉移。