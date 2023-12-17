交到賺到！4星座「最會照顧人」　第1名狂碎念就怕你生病

▲你身邊也有「很會照顧人」的朋友嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的生活中是否有一種朋友，天生具備「察覺他人需要」的敏銳能力，並且主動提供協助。塔羅牌老師艾菲爾分享「最會照顧人」星座Top4，他說這是種愛的表現，也是一種共感能力，這些星座不會計較付出的代價，也不期待回報，只是單純想讓身邊的人感到溫暖與安心。而你就是那股有如冬日暖陽般的存在嗎？

最會照顧身邊人的4大星座，請同時參考太陽、上升星座：

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第4名：巨蟹座

對於在乎的人，巨蟹座總是展現出非常細膩的感受，無論是歡樂或悲傷，都能以溫暖的擁抱表達深切的關懷。同時，他們經常透過情感上的寄託，讓對方感受到他們的陪伴，深知在這世界上並不孤單。巨蟹座懂得用溫柔讓彼此間建立深厚的連結，不僅贏得親朋好友的信賴，在人際交往中也擁有獨特魅力。

第3名：獅子座

獅子座對在意的人非常慷慨，會毫不吝嗇地提供援助，無論是金錢還是實物都願意大方分享。他們常常給予關心自己的人精神上的支持和鼓勵，要對方勇於追求夢想。獅子座以豪爽且正面的態度照顧身邊的人，他們的關懷不僅體現在物質上的支援，更透過言行帶來正面影響力，讓摯愛感受到被寵愛和支撐的力量。

▲有些星座總能察覺他人需要，細心又貼心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：天秤座

天秤座對於重要的人格外注重心理狀態，無論是歡樂還是憂傷，都會毫不猶豫地陪伴在身邊，傾聽對方的心聲。此外，他們也常主動探訪關心，用行動讓他人感受到無微不至的關懷和溫暖，以一種溫暖而體貼的方式照顧著身邊的人，並持續以陪伴和真誠，營造出溫馨氛圍，同時建立起堅實的情感連結。

第1名：天蠍座

細心的天蠍座特別關心親朋好友的身體狀況，無論生病或受傷都會細心照料，並時時叮嚀身邊的人要注意安全和健康，以免受到傷害。他們以一種深沉且堅定的方式在照顧、愛著身邊的人，無所不在的關心不僅體現在實際行動上，更透過不斷的提醒和細緻的關懷，表達出對摯愛的深厚情感，無時無刻讓人感受到他們的真誠和貼心。