　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交到賺到！4星座「最會照顧人」　第1名狂碎念就怕你生病

▲閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）

▲你身邊也有「很會照顧人」的朋友嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的生活中是否有一種朋友，天生具備「察覺他人需要」的敏銳能力，並且主動提供協助。塔羅牌老師艾菲爾分享「最會照顧人」星座Top4，他說這是種愛的表現，也是一種共感能力，這些星座不會計較付出的代價，也不期待回報，只是單純想讓身邊的人感到溫暖與安心。而你就是那股有如冬日暖陽般的存在嗎？

最會照顧身邊人的4大星座，請同時參考太陽、上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：巨蟹座

對於在乎的人，巨蟹座總是展現出非常細膩的感受，無論是歡樂或悲傷，都能以溫暖的擁抱表達深切的關懷。同時，他們經常透過情感上的寄託，讓對方感受到他們的陪伴，深知在這世界上並不孤單。巨蟹座懂得用溫柔讓彼此間建立深厚的連結，不僅贏得親朋好友的信賴，在人際交往中也擁有獨特魅力。

第3名：獅子座

獅子座對在意的人非常慷慨，會毫不吝嗇地提供援助，無論是金錢還是實物都願意大方分享。他們常常給予關心自己的人精神上的支持和鼓勵，要對方勇於追求夢想。獅子座以豪爽且正面的態度照顧身邊的人，他們的關懷不僅體現在物質上的支援，更透過言行帶來正面影響力，讓摯愛感受到被寵愛和支撐的力量。

難過,安慰,姊妹,好朋友,閨蜜,失戀。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座總能察覺他人需要，細心又貼心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：天秤座

天秤座對於重要的人格外注重心理狀態，無論是歡樂還是憂傷，都會毫不猶豫地陪伴在身邊，傾聽對方的心聲。此外，他們也常主動探訪關心，用行動讓他人感受到無微不至的關懷和溫暖，以一種溫暖而體貼的方式照顧著身邊的人，並持續以陪伴和真誠，營造出溫馨氛圍，同時建立起堅實的情感連結。

第1名：天蠍座

細心的天蠍座特別關心親朋好友的身體狀況，無論生病或受傷都會細心照料，並時時叮嚀身邊的人要注意安全和健康，以免受到傷害。他們以一種深沉且堅定的方式在照顧、愛著身邊的人，無所不在的關心不僅體現在實際行動上，更透過不斷的提醒和細緻的關懷，表達出對摯愛的深厚情感，無時無刻讓人感受到他們的真誠和貼心。

ET快訊
台灣如何成為半導體業超級巨星？　BBC探討成功秘訣
驚喜拿到台鋼雄鷹合約　小野寺賢人：會努力學好中文
快訊／北韓深夜突射飛彈！日韓「齊發警報」
豪宅夫妻申請低收入戶！領70萬補助「開特斯拉代步」
快訊／RJ首發聲！遭女網友爆約砲「不到8公分在自戀什麼」
人妻夜店狂歡完遭性侵！醒來「衣服全在地上」　法官判他無罪
戴資穎秀超狂大逆轉奪冠　賽後首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交到賺到！4星座「最會照顧人」　第1名狂碎念就怕你生病

局長昨稱「台鐵明年可能調漲票價」　今被打臉：沒有調整計畫

公司化票價喊漲「下半年有機會」　台鐵：初步想法「沒具體計畫」

狂賀戴資穎奪冠！萊爾富祭快閃優惠「第2杯5元」　只限3天

2024龍年「3星座逆轉勝」超好運！　事業谷底翻身

這波冷較久！下周最強大軍探10°C全台都凍　鄭明典：冷氣團在增強

女Coser遭影射「7500元半套」喊：想退出　IG悄悄重啟了

曾說象鼻岩千年才會塌　台大教授：遊客干擾、氣候變遷加速崩壞

奇美聖誕週末嗨翻天　聖誕市集驚喜連連首週吸客逾3萬人

高雄跨年「高空酒吧」賞煙火！DJ電音狂歡　一路嗨到凌晨2點

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

女童拍手呼喚鸚鵡上手　見牠飛向旁人秒爆氣

媽調皮對柴「大哈一口氣」　牠啊一聲倒地摀鼻超嫌棄

交到賺到！4星座「最會照顧人」　第1名狂碎念就怕你生病

局長昨稱「台鐵明年可能調漲票價」　今被打臉：沒有調整計畫

公司化票價喊漲「下半年有機會」　台鐵：初步想法「沒具體計畫」

狂賀戴資穎奪冠！萊爾富祭快閃優惠「第2杯5元」　只限3天

2024龍年「3星座逆轉勝」超好運！　事業谷底翻身

這波冷較久！下周最強大軍探10°C全台都凍　鄭明典：冷氣團在增強

女Coser遭影射「7500元半套」喊：想退出　IG悄悄重啟了

曾說象鼻岩千年才會塌　台大教授：遊客干擾、氣候變遷加速崩壞

奇美聖誕週末嗨翻天　聖誕市集驚喜連連首週吸客逾3萬人

高雄跨年「高空酒吧」賞煙火！DJ電音狂歡　一路嗨到凌晨2點

快訊／國8接國1台南新市區匣道　1人摔落邊坡獲救送醫

陸祖孫3人被狂砍身亡　兇手是鄰居母子…疑「祖輩糾紛」釀殺機

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！網怒轟退追：都看得出來

新北推動生態服務給付　農田打造生態樂園展成果

侯友宜屏東造勢　挺郭大將屏東議長周典論挺身力挺：下架民進黨

女不想顧孩子卻不交撫養權　原因竟是擔心拿不到贍養費

陸女遭家暴夫打斷腰椎　住院又被砍傷「滿地血」搶救10小時

嬌點妝容添彩聖誕氛圍　新北傳授養護聖誕紅秘訣

台灣如何成為半導體業超級巨星？　BBC探討成功秘訣

搭捷運不小心「踩她一腳」　男子被告傻眼！判拘罰1萬

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

這波冷較久！下周全台最凍探10°C

豆漿「一半是油」　喝錯反而會胖

狂賀戴資穎奪冠！萊爾富祭優惠第2杯5元

象鼻岩斷裂　教授預言「千年」尷尬了

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

颱風鯉魚生成　最新路徑圖出爐

多國爆「新冠變異株JN.1」　醫示警：台灣過年逃不掉

2024龍年「3星座逆轉勝」超好運！　事業谷底翻身

書包妹逛專櫃！櫃姐「給一份DM」秒回位　結果GG了

冬至後財運爆發　「4大生肖」運勢最旺

冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節

Cheap道歉文刪負面留言　網轟雙標

又有強冷氣團　半個台灣下探10度

更多熱門

相關新聞

2024龍年「3星座逆轉勝」超好運！　事業谷底翻身

2024龍年「3星座逆轉勝」超好運！　事業谷底翻身

時序已經進入12月中，這也代表著2023年僅剩下最後半個月。相信不少民眾都也期待著自己明年運勢能夠好轉，甚至超越顛峰。《搜狐網》命理專欄就點名3星座，指稱其在明年可以谷底翻身，運勢轉好。而這3個星座分別是巨蟹、牡羊、獅子。

4星座超溫暖！　最會照顧人

4星座超溫暖！　最會照顧人

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

十二星座週末運勢！　牡羊擁桃花、摩羯有家庭運

十二星座週末運勢！　牡羊擁桃花、摩羯有家庭運

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

關鍵字：

星座運勢占卜巨蟹座獅子座天秤座天蠍座照顧塔羅牌老師艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

《黑澀會》女星被拒絕登機！

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

騎士違規拒攔查還揮拳　遭壓制後身體不適送醫不治！

RJ廉傑克曼遭女網友「約砲欺騙粉絲」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面