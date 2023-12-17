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4星座超溫暖！　最會照顧人

▲情侶,摸頭,男女（圖／資料照片）

▲您也很會照顧人嗎？（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，天蠍座、天秤座、獅子座、巨蟹座最會照顧身邊的人。

艾菲爾老師說，照顧身邊的人是一種愛的表現，也是一種共感能力，有些人天生就擁有這種能力，他們總是能察覺別人的需要，並且主動提供協助，不計較付出的代價，也不期待回報，只是單純想讓身邊的人感到溫暖和安心。

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第四名巨蟹座：溫暖擁抱、情感寄託

巨蟹座對他們在乎的人，展現出非常細膩的情感感受，無論是歡樂還是悲傷，都能以溫暖擁抱表達深切關懷。同時，他們經常透過情感上的寄託，讓關心自己的人感受到他們的陪伴，讓他們深知在這個世界上並不孤單。

巨蟹座以一種親切且深情的方式照顧身邊的人，他們的溫暖不僅體現在懷抱中，更透過情感傳遞，讓彼此之間建立起深厚的情感連結。這種深情的照顧方式，為他們贏得了親朋好友的信賴和依賴，使得他們在人際交往中擁有獨特的魅力。

第三名獅子座：物質支援、精神鼓勵

獅子座對於他們在乎的人非常慷慨，毫不吝嗇提供物質援助，無論是金錢還是實物，都願意慷慨分享。同時，他們也常常給予那些關心自己的人精神上支持和鼓勵，激勵他們充滿信心和勇氣追求夢想。

獅子座以一種豪爽而正面的方式照顧身邊的人，他們的關懷不僅體現在物質上支援，更透過正面的言行，帶來正面的影響力，讓摯愛感受到被寵愛和支持的力量。這種坦率而積極的照顧方式，讓他們在人際關係中擁有特別的魅力。

第二名天秤座：陪伴探訪、貼心關懷

天秤座對於他們在乎的人格外注重心裡狀態，無論是歡樂還是憂傷，都會毫不猶豫陪伴在身邊，傾聽他們的心聲。不僅如此，他們也常主動探訪關心自己的摯愛，用行動讓他們感受到無微不至的關懷與溫暖。

他們以一種溫柔而體貼的方式照顧身邊的人，透過持續陪伴和真誠關懷，營造出溫馨的氛圍。這樣的照顧方式讓身邊的人感受到天秤座的深情厚意，同時建立起彼此間堅實的情感連結。

第一名天蠍座：叮嚀囑咐、身體安康

天蠍座的人對於他們在乎的人格外細心，特別關心他們的身體狀況，無論是生病或受傷，都會全心照料。同時常叮嚀囑咐，提醒身邊的人注意安全和健康，以免受到傷害。

天蠍座以一種深沉且堅定的方式照顧身邊的人，他們的關心不僅體現在實際行動上，更透過持續提醒和細緻的關懷，表達出對摯愛的深厚情感。這種深層的照顧方式，讓身邊的人感受到他們的真誠和貼心。

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