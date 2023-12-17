2024龍年「3星座逆轉勝」超好運！　事業谷底翻身

▲時來運轉！巨蟹、牡羊、獅子座2024年好運當頭。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已經進入12月中，這也代表著2023年僅剩下最後半個月。相信不少民眾都也期待著自己明年運勢能夠好轉，甚至超越顛峰。《搜狐網》命理專欄就點名3星座，指稱其在明年可以谷底翻身，運勢轉好。而這3個星座分別是巨蟹、牡羊、獅子。

巨蟹座：事業順利

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2024年對巨蟹座來說，你們將會在家庭和事業之間找到平衡，享受雙重幸福。在家庭方面，有望迎來新成員或更多的家庭團聚時光，讓家庭更加溫馨幸福。在事業方面，巨蟹座們的努力將會得到認可，升遷加薪的機會也將不斷湧現。

牡羊座：福星高照

2024年對牡羊座來說將會是個充滿活力和衝勁十足的一年。你們的能量和決心將會達到新的高度，你們將不再擔心失敗，而是敢於冒險去追求自己的夢想。這一年，你們將會克服各種障礙，迎接事業的快速發展。福星高照，讓你們的財運也會有所改善。

獅子座：事業獲支持

獅子座的人通常以他們的領​​導能力和自信而聞名。 2024年對獅子座來說，將會是個充滿了機會和榮耀的一年。他們的自信和毅力將幫助他們在事業和社交領域大放異彩。獅子座的人往往善於吸引眾人的關注，這將有助於他們在職場和社會中獲得支持。

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