「Google年付23億」跟加拿大媒體買新聞　紙媒將獲2／3

▲科技巨頭Google與加拿大達成協議，年付1億加幣購買新聞內容。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

Google於11月底與加拿大聯邦政府達成協議，將向該國新聞出版業每年支付1億加幣（約新台幣23.4億元），以換取傳播新聞內容，並且補償媒體業損失的廣告收益。渥太華當局15日宣布，紙媒將獲得其中將近2/3的資金。

一名加拿大官員在記者會上說明，在Google支付的費用中，電視及廣播電台分配比例上限30%，加拿大廣播公司及電台（CBC/Radio-Canada）分配比例上限7%，剩餘63%都給印刷媒體。他表示，大多數資金流向紙媒，是因為該產業「真的很依賴」線上平台傳播內容。

加拿大遺產部部長聖-昂格（Pascale St-Onge）表示，新聞產業是民主基礎，卻正在經歷危機。她談到Google付款購買新聞內容時說，「加拿大達成一項歷史性成就。」

加拿大新聞媒體業陷入困境，過去十年以來，廣告資金流失，數百間出版商關閉，近幾周又有多間業者因為財務困難而宣布裁員。為此，加拿大政府制定《線上新聞法案》（Online News Act）提供支持，其中一部分就包括與Google達成的付款協議，法案預計12月19日生效。

與此同時，臉書母公司Meta依然反對《線上新聞法案》，稱其存在「根本性瑕疵」。今年8月1日起，臉書及Instagram在加拿大封鎖新聞內容，避免向媒體企業提供賠償。

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