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4月大男嬰睡一半「遭龍捲風颳上天」　卡在樹上奇蹟存活

▼「遭龍捲風吸上天」4月大男嬰找到了！　靜躺樹上奇蹟生還。（圖／gofundme）

▲摩爾與男友育有兩子，4個月大的小兒子（右）被龍捲風吸走後奇蹟生還。（圖／gofundme）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州發生奇蹟事件，一名4個月大男嬰遭龍捲風吸上天，瞬間消失在父母視線中，正當大家以為凶多吉少時，他卻被發現卡在一棵倒下的樹上，僅有臉部輕微割傷。

ABC等外媒報導，克拉克斯維爾（Clarksville）9日遭龍捲風襲擊時，住在拖車房屋裡的男嬰父母正忙著哄孩子睡午覺，其中媽媽摩爾（Sydney Moore）與1歲大兒子在臥室裡，爸爸揚布拉德（Aramis Youngblood）與小兒子則在客廳，未料隨著狂風颳起，屋頂竟被瞬間掀翻，整個家也開始解體。

摩爾回憶，龍捲風的聲音就像飛機從頭頂飛過，她立刻警覺必須保護大兒子，「就在我跳起來護住他的那一刻，牆壁倒塌了」，儘管多次試圖站起來卻又被拋飛，「但他從未離開我的懷抱。」

▲▼12月9日，美國田納西州克拉克斯維爾（Clarksville）遭到龍捲風襲擊，造成災難性破壞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉克斯維爾遭到龍捲風襲擊，造成災難性破壞 。（圖／達志影像／美聯社）

揚布拉德回憶，屋頂掀翻之後，搖籃正是第一個被捲走的東西，他立刻撲上去搶救正在裡頭熟睡的小兒子，但儘管努力抓著搖籃不放，卻仍開始轉圈，最後被拋飛出去。

龍捲風過後，摩爾與大兒子都被殘骸壓住，但仍設法自行脫困。她與男友瘋狂搜尋小兒子的身影，最後在25英尺（約7.6公尺）外發現寶寶，「他就像被放在樹上，一個樹木做成的寶寶搖籃。我以為他死了…但他現在在這裡，這是上帝的恩典。」

根據蒙哥馬利郡當局，這場龍捲風導致3人死亡、20多人受傷。儘管一家四口身上滿是瘀傷與割傷，但都幸運存活下來，如今他們正試圖重建家園，也在募資網站GoFundMe發起相關活動。

 
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