　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普前律師朱利安尼「誹謗選務人員」　法院判賠46億元

▲▼川普私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／路透）

▲ 川普私人律師、紐約前市長朱利安尼。（圖／路透）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國陪審團今天決定，前紐約市長朱利安尼以不實指控破壞2名喬治亞州前選務人員的名譽，稱兩人協助操控2020年總統大選結果，因此須賠償逾1.48億美元（約新台幣46.4億元）。

路透社報導，華盛頓聯邦法院陪審團裁決，曾任前總統川普私人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）須支付莫斯（Wandrea "Shaye" Moss）和她的母親弗利曼（Ruby Freeman）約7300萬美元，以補償她們遭受的名譽和情感傷害。朱利安尼另須付7500萬美元懲罰性賠償。

弗利曼在法院外對記者說，「今天是美好的一天。陪審團見證朱利安尼對我和我女兒所做的一切，並要他負起責任…其他人也必須負責。」

朱利安尼協助共和黨籍的川普提出關於2020年大選存在舞弊的不實指控。聯邦法官在審判前就決定朱利安尼應對誹謗、故意造成精神痛苦和民事共謀負責。陪審團面臨的唯一問題是要判賠多少損害賠償金，最後商議超過10小時才做出決定。

朱利安尼說，他會提出上訴；他在法院外告訴記者，「這個離譜數字只是突顯整個訴訟程序的荒謬。」

陪審團在聽取3天證詞後做出裁決。均為非裔的莫斯和弗利曼描述，在川普及其盟友散播有關她們參與選舉舞弊的不實指控後，她們收到大量種族主義和性別歧視的訊息，甚至包括私刑威脅。

朱利安尼的律師席布萊（Joseph Sibley）承認朱利安尼造成傷害，但稱原告要求至少4800萬美元賠償，對朱利安尼來說根本是災難。

席布萊在陪審團面前提到朱利安尼在2001年9月11日紐約雙子星大樓恐怖攻擊事件後身為紐約市長的表現，說他是個「好人」。

朱利安尼多次不實指稱有監視器影片顯示莫斯和弗利曼在亞特蘭大一處籃球場隱藏並清點裝滿非法選票的行李箱，這座籃球場在2020年大選期間被用來處理選票。

朱利安尼曾聲稱會在審判期間作證，但最終選擇不出庭。

喬治亞州調查發現，莫斯和弗利曼正確且合法地處理選票。她們的律師說，她們所受的指控是川普及其法律團隊及一家右翼媒體陰謀的一部分，目的是協助川普散布對選舉結果的懷疑，扭轉川普敗給民主黨籍拜登的局面。

朱利安尼自從協助川普企圖推翻2020年大選結果後，就面臨多起民事與刑事訴訟，還有不斷增加的法律費用。（譯者：屈享平／核稿：曾依璇）

ET快訊
已婚工程師硬上！女下體多處撕裂傷　他慘賠130萬
快訊／強攻青年選票！　侯友宜拋學貸免利息：政府全面補貼
快訊／三分球投9中9！　NBA球星狂砍50分創新高
快訊／10多歲少女落軌！　遭列車撞擊
快訊／母一直跌倒！台南孝子怒刺3刀奪命　遭聲押
陸「禁用iPhone」擴大！　彭博：至少8省份下嚴令
「距離太近」！　板橋男騎車買菜遭輾死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿根廷總統「100%薪水拿來直播抽獎」　300萬人嗨爆！女子幸運中獎

「Google年付23億」跟加拿大媒體買新聞　紙媒將獲2／3

川普前律師朱利安尼「誹謗選務人員」　法院判賠46億元

北韓人民偷賣牛肉「嚐禁忌美味」　9男女慘被綁木樁！公開處決虐屍

4月大男嬰睡一半「遭龍捲風颳上天」　卡在樹上奇蹟存活

川普離開白宮前　2700頁「通俄門」機密文件消失！至今找不到

塗鴉怪客破壞首爾景福宮！噴紅漆寫「電影免費」　當地民眾全心碎

日17歲少年全麻拔牙「腹部詭膨脹」！　氧氣管誤插食道缺氧慘死

太陽6年來最巨大「閃焰」釀災！　全球部分地區無線電中斷2小時

北韓自誇國力今年「達到最強」！　嗆美國無法對擁核說三道四

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

阿根廷總統「100%薪水拿來直播抽獎」　300萬人嗨爆！女子幸運中獎

「Google年付23億」跟加拿大媒體買新聞　紙媒將獲2／3

川普前律師朱利安尼「誹謗選務人員」　法院判賠46億元

北韓人民偷賣牛肉「嚐禁忌美味」　9男女慘被綁木樁！公開處決虐屍

4月大男嬰睡一半「遭龍捲風颳上天」　卡在樹上奇蹟存活

川普離開白宮前　2700頁「通俄門」機密文件消失！至今找不到

塗鴉怪客破壞首爾景福宮！噴紅漆寫「電影免費」　當地民眾全心碎

日17歲少年全麻拔牙「腹部詭膨脹」！　氧氣管誤插食道缺氧慘死

太陽6年來最巨大「閃焰」釀災！　全球部分地區無線電中斷2小時

北韓自誇國力今年「達到最強」！　嗆美國無法對擁核說三道四

出示名片干貝免費吃！王品4大品牌祭優惠　夏慕尼送鮑魚扇貝

2023一見雙雕結「萌」　Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥陪遊台南

阿根廷總統「100%薪水拿來直播抽獎」　300萬人嗨爆！女子幸運中獎

古娃娃夫妻「拿飲料之戰」！　問完ChatGPT老公下樓了：好快樂

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

秋冬食慾旺盛怕發胖？贏養師教「6招防暴食秘訣」：多吃高鉀水果

打遊戲、吹冷氣「電費破萬」不帶燙傷兒就醫　害4歲次子慘死

《黑豹》男星街頭軋車！千萬法拉利撞爛　真《玩命關頭》警察要查了

3度激戰未成年少女！　「仁義潭+阿里山」男車震解鎖嘉義景點

台東推動家庭教育績優表揚大會　授證家庭教育志工

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

日餐館撤禁中國人公告　老闆新招惹議

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知被扣4.4萬

徵信社曝出軌4徵兆　手機這樣放絕對有詭

日本明年7月正式發行「新版紙鈔」

以色列人妻遭軟禁7周　1招躲過哈瑪斯性虐

烏官員吵架　氣到丟3枚手榴彈

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

燒肉吃到飽4菜色超NG　前店員絕不點

理髮店一堆客人光頭　警破獲毒窟

更多熱門

相關新聞

川普離開白宮前　2700頁通俄門機密消失

川普離開白宮前　2700頁通俄門機密消失

美媒爆料，美國前總統川普任期最後幾天，一份厚達2700頁的重要文件不翼而飛，至今未能尋獲，其中包含俄羅斯干預2016年由川普獲勝的美國大選、川普與莫斯科關係相關的高級機密，令美國情報界憂慮。

嬰遭龍捲風吸上天　卡樹上倖存

嬰遭龍捲風吸上天　卡樹上倖存

大廚曝3招！麥當勞薯條好吃秘訣

大廚曝3招！麥當勞薯條好吃秘訣

美嗆金正恩：北韓若用核　將迎政權覆滅

美嗆金正恩：北韓若用核　將迎政權覆滅

美國會通過法案　禁總統單方面退北約

美國會通過法案　禁總統單方面退北約

關鍵字：

川普朱利安尼北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

男同學全程跟唱　婁峻碩cue上台

阿本揭7年前隱退殘酷內幕

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面