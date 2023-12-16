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大廚曝「麥當勞薯條」好吃秘訣！　3招教你在家複製美味

▲大廚親曝麥當勞薯條好吃秘訣！3招在家直接複製美味。（圖／TikTok／chefmikeharacz）

▲麥當勞前行政主廚分享在家複製麥當勞薯條的秘訣。（圖／TikTok／chefmikeharacz）

記者王佩翊／編譯

知名連鎖速食餐廳麥當勞的食物總是對人類有難以抵抗的吸引力，一名曾經在此任職的行政主廚則公開了麥當勞薯條好吃的祕密。他強調，只要按照他所說的，就能輕鬆在家重現麥當勞薯條的美味，也引發網友熱烈討論。

麥當勞前行政主廚哈拉茲（Mike Haracz）在TikTok上公開了3招在家也能做出與麥當勞薯條味道相同的方法，瞬間吸引超過88.2萬次觀看。他說，「首先，你要先去沃爾瑪超市（Walmart）購買『超值細薯條』，因為這款冷凍薯條與麥當勞使用的產品幾乎一模一樣。」

@chefmikeharacz Former #McDonalds corporate chef tells you where to buy McDonald’s fries. #mcdonaldshacks #McDonaldshack #mcdonaldssecrets #McDonaldsSecret #mcdonaldslife #McDonaldsMenu #McDonaldsTikTok #FastFood #FastFoodSecrets #fastfoodfries #fastfoodtiktok #Fries #FrenchFries #McDonaldsFries #mcdonaldsfriesaresogood #mcdonaldsfriesmhmm #mcdonaldsfriesislife #mcdonaldsfriesathome #FYP ♬ original sound - Chef Mike Haracz

購買了冷凍薯條後，哈拉茲建議，大家可以根據自家烹飪設備的不同，調整油溫，但最好在華氏370度的油溫下（約攝氏187.7度）油炸2分鐘。他同時也強調，絕對不要用油炸籃一次油炸大量的薯條，因為麥當勞的炸鍋其實非常高效，且一次也只會炸定量的薯條，所以如果是家庭式炸鍋，必須要少量油炸，並炸至你想要的顏色再起鍋。

哈拉茲提到的最後一招則是在植物油中加入動物油，而這也讓網友大吃一驚。他說，每2杯植物油中加入2湯匙的牛油，可以增加薯條的風味。據悉，其實麥當勞早期也曾使用全牛油來油炸薯條，但後來因為部分原因改為植物油混合牛油。哈拉茲強調，如果使用全牛油炸薯條，成品就會非常香。

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