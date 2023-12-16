提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

▲南投縣政府日前辦理112年寄養家庭授證典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

單親弱勢兒「小慈」因生母病逝、沒有其他親友接手照顧，在國小畢業便轉換到機構長期安置，資深寄養家庭女主人「淑卿媽媽」將她視如己出、每天無論多忙碌都會準備一桌溫暖飯菜；如今小慈已成年自立離開，但仍視淑卿媽媽為母，全家人也都視小慈為家人，只要有空就會接她回家聚會同樂。

家扶基金會在今年的扶幼大會中頒發「兒保楷模」殊榮頒發給淑卿媽媽，表揚其平凡卻又偉大的愛；「好好在家吃一頓飯，是一般家庭最熟悉不過的日常，但對於寄養孩子而言，卻是一個難以想像的夢想！」提供寄養服務已13年的淑卿媽媽說，一頓飯不僅溫飽寄養孩子的胃，更溫暖他們的內心，他跟家人抱著如此信念用心陪伴，至今已幫助過8位寄養孩子在餐桌上找到家的感覺，重寫完全不一樣的人生腳本。

南投縣政府於10日上午在埔里鎮辦理「2023年寄養家庭授證暨表揚典禮」，由縣府社會勞動處長林志忠為全縣37戶寄養家庭頒發明年度的寄養家庭許可證，也特別感謝其長年的付出，讓遭受家暴、虐待或無依的兒少有一個可靠的避風港。

縣府長期委託家扶基金會南投分事務所辦理兒童少年家庭寄養服務方案，至今已屆滿36年；縣府指出，除有37戶寄養家庭持續堅守崗位，另有3戶新進寄養家庭接受審核中，並有71位寄養兒童少年接受寄養服務：其中一般兒少佔45%，特殊兒少佔55%；縣府因此於今年修正寄養辦法，將特殊兒少安置費調整成兒童為最低生活費用的2.2倍，少年為最低生活費用的2.4倍，遠高於衛福部規定的特殊兒少安置費（兒童為2倍，少年為2.2倍），並針對具有專業身分的寄養家庭提供額外專業加給。

林志忠表示，家庭式的替代照顧處所能使兒少破碎的心理，重新修復與建立自信心，即使短暫卻可能是人生中最能支撐心靈的靠山，期待有更多的家庭加入寄養家庭的行列，一起為弱勢兒少創造安全穩定的成長環境。