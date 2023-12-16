快訊／韓國瑜曝曾想賣掉小港機場　遷址空軍官校「可停波音747」　

▲侯友宜x趙少康x李明璇競選總部16日成立，韓國瑜站台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜今（16日）表示，小港機場嚴重影響小港、前鎮交通，然其飛機跑道只有3150公尺，不能停波音747，飛機也不能飛歐美，所以他曾想說，要把小港機場賣掉，賣的錢拿來打通兩區的交通，並在岡山空軍官校擴建高雄機場，屆時就可開國際航道、停波音747。

國民黨高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人李明璇今（16日）舉辦「侯友宜x趙少康x李明璇競選總部」成立大會，韓國瑜現身站台。

韓國瑜致詞時提及，小港機場飛機跑道只有3150公尺，沒辦法停波音747，非常可惜，卻又讓小港、前鎮的交通地理受到嚴重影響。所以那時候他說，岡山有最好的空軍跑道，若把小港機場全賣掉，賣掉的一筆錢，把小港、前鎮交通全打通，且將來就可以在岡山空軍官校的飛機場，開國際航道、停波音747。

韓國瑜說，那時候他的想法是這樣，但不敢講，因為沒有中央，他不好做，如果把小港機場全部賣掉的話，整個小港、前鎮路況都打通，將來就不得了。當時也被笑說，你不是中央的，也不是總統跟行政院長，憑什麼講這個？所以他一直放在心裡沒有講。

韓國瑜表示，要停波音747，機場跑道就要3700至3800公尺，但小港機場的跑道只有3150公尺，飛機只能到中國大陸、東南亞跟日韓，沒辦法飛歐美，若將來高雄機場能擴建，用到岡山的跑道，北美、歐洲都可以飛。韓強調，這是他那時候想法，但沒有完全成熟，只是覺得可以做。