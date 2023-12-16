李明璇競總今成立！不只韓國瑜站台　高人氣還讓「在野整合了」

▲李明璇16日競總成立展現人氣。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／高雄報導

國民黨高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人李明璇，除前主席洪秀柱、高雄市前市長韓國瑜、智庫執行長柯志恩等數名藍營大咖站台外，民眾黨新北立委參選人李有宜也現身相挺，另外還有「主流民意大聯盟高雄後援會」的人到場，李明璇的高人氣意外促成了「在野整合」。李明璇說，她是正港高雄人，她要讓自己的行動跟決心，證明自己有翻轉艱困選區的勇氣，請大家相信她。

「侯友宜x趙少康x李明璇競選總部」16日在高雄前鎮區星光園道舉辦成立大會，除上述韓國瑜、洪秀柱、柯志恩站台外，國民黨還有前副主席郝龍斌、藍委李德維、吳怡玎、不分區立委候選人蘇清泉及多名高雄議員。據了解，現場湧入逾3000人，讓現場擺放的2000張椅子供不應求，群眾都溢到旁邊的走道；而李明璇以大進場方式走上台，也展現了自己的人氣與魅力。

李明璇演說除批評民進黨執政的雞蛋、疫苗爭議，也諷民進黨副總統候選人蕭美琴吃了誠實豆沙包，因為台灣經濟成長都被民進黨新潮流賺飽了。對於參戰第八選區，李明璇說，她是正港高雄人，她要讓自己的行動跟決心，展現國民黨年輕戰將有戰艱困選區的勇氣，且她也要證明自己有翻轉艱困選區的勇氣，請大家相信她。

李明璇駁自己是中共同路人，並喊話群眾，不能讓民進黨執政、再荼毒前鎮、小港、旗津下去了，她背負翻轉艱困選區的使命，如果不拚盡全力，對不起所有支持者。

▲韓國瑜替李明璇站台。（圖／記者蘇晏男攝）

韓國瑜說，國民黨在該選區參選壓力有多巨大，大家都說，小港、前鎮的土挖三公尺是綠的，但李明璇30歲膽量就這麼大，趕來這裡闖，他要為李的勇敢鼓勵且鼓掌。韓國瑜也說，他有一個夢想希望李明璇在立法院能幫他一起達成，就是高雄不要這麼多意識形態跟政治，全力衝經濟，下一代全部實施國際化 、中英文雙語教育，李進立法院能貫徹這樣的想法，未來高雄一定會非常棒，是「彩色的高雄」，大家都安居樂業。

柯志恩也表示，李明璇很勇敢，也有韌性，從大家不認她，到現在民眾一看到她就比讚，這就是李不辭辛苦的努力成果。李明璇已提少子化相關政見，從母親懷孕到孩子6歲間，要由國家養，這是李從媽媽角色看出的問題；此外，李勇於改革跟創新，所以她要拜託大家給李一個機會。

▲民眾黨立委參選人李有宜現身李明璇競總成立大會。（圖／記者蘇晏男攝）

李有宜也出席李明璇競選總部成立大會，而民眾黨立委候選人蔡壁如則送花籃。李有宜說，李明璇之前有支持她，雙方也有合作文宣，李明璇算是「藍白合」裡第一隻小雞來挺她，之後李明璇也會去幫她站台。另據記者觀察，現場民眾還包括「主流民意大聯盟高雄後援會」，經了解，今天出席的成員有人支持國民黨總統候選人侯友宜，也有人支持民眾黨總統候選人柯文哲，但他們都共同支持李明璇。

▼主流民意大聯盟高雄後援會挺李明璇。（圖／記者蘇晏男攝）