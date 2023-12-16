顏寬恒烏日競總成立2千人到場　盧秀燕批民進黨：都找外面人來選！

▲▼顏寬恒烏日後援會成立，逾2千人到場，盧秀燕、趙少康到場力挺。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第2選區國民黨立委候選人顏寬恒烏日後援會16日上午成立，吸引逾2000人到場，烏日媳婦盧秀燕市長、吳瓊華市議員，以及從小在烏日長大的副總統候選人趙少康，都到場力挺顏寬恒。盧痛批，人民給了民進黨2次立委機會，結果2人都是從外地遷戶口而來，做不出什麼事，就只會騙選票，趙也說，賴清德是危險分子，明年選舉，不是在和平、戰爭選一，而是唯一選擇和平。

盧秀燕表示，以前烏日地處偏僻，地勢低，加上多條河川流經，一旦下大雨，居民苦不堪言，她以溪尾里為例，明明就是台中市，但電話區域號碼卻是彰化縣，原因就是大雨把溪尾里衝離台中市，離彰化更近。

盧說，從顏清標擔任省議員開始到顏寬恒就注重治水、排水問題，包括中興抽水站，樹王埤抽水站，光明大排抽水站，湖日抽水站，溪尾橋，溪尾二橋等，都是顏家人爭取興建，如今烏日已是台中市人口成長最多，開發最快的地區，她上任以來設置2間公托，公幼，親子館，社會住宅，以及運動館，就是要讓人民過更好的生活。

盧話鋒一轉痛批，過去人民給過民進黨兩次機會，民進黨總是說，換人換新，結果這2個人都是從外地遷戶口來的，1個沒做事後來被罷免，1個來了2年，一樣做不出什麼事，因為在地的問題，只有在地的人才會關心。

趙少康說，自己的媽媽是烏日國小老師，爸爸是烏日國中老師，每年都得到優良教師獎，從小就住在烏日，回到這裡感覺非常親切，剛才還有人拉著他的手說「我是你媽媽的學生」。

趙少康強調，烏日最需要的是交通建設，有了高鐵，也要有對外接駁路線，盧市長的捷運方案送去中央被擋了8個月，高雄的方案80天就通過了，這對台中市人不公平，台灣人更是要什麼，沒什麼，沒疫苗、沒口罩、沒雞蛋。

他說，明年選舉對台灣非常重要，一定要給民進黨顏色看看，外資早就看壞兩岸關係，經濟成長連19黑，美國總統拜登雖然討厭共產黨，但還是得和習近平溝通啊，民進黨常說，兩岸不會戰爭，那麼為什麼國防預算從3千億變6千億，特別預算也高達5千2百億。

最後，趙說，賴清德是危險分子，一旦當選，會給兩岸帶來不確定性，大家都說，明年是在和平或戰爭選一，他說不對，唯一選擇和平，明年這一票是投給自己，投給未來，投給子孫。