美國會通過法案　禁總統單方面決定「退出北約」！外媒：防範川普

▲美國國會通過立法，禁止總統「單方面決定退出北約」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國參議院及眾議院先後在13日、14日通過2024年國防授權法案，法案中包含一條法律，就是禁止總統在未經參議院或國會法案批准的情況下，逕自讓美國退出北大西洋公約組織（NATO），這條法律也被外界認為是在防範美國前總統川普（Donald Trump）。

根據美國Business Insider報導，這項法律民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）、共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）共同推動，後來被納入2024年國防授權法案一起接受兩院審查，參議院及眾議院先後在13日、14日通過該法案，預計本周將送交美國總統拜登簽字生效。

2024年國防授權法案通過後，參議員凱恩發布聲明表示，參議院通過了他推動的跨黨派法案，防止任何一位美國總統單方面退出北約，重申了美國對於這個至關重要的聯盟的大力支持，這項決定不但是美國國家安全的基礎，也同時向世界各地的獨裁者發出一個強烈訊息，就是「自由世界仍然團結」。

報導還指出，法案中雖然沒有直接提到川普，最近在共和黨初選拿下優勢的川普也從未表態（一旦當選）會退出北約，但由於川普多年來一直嚴厲批評北約，加上川普的競選網站上也模糊提到「他會從根本上重新評估北約的宗旨和使命」，讓外界不得不憂心，川普若再次當選總統，可能會讓美國退出北約。針對這個說法，川普發言人目前沒有任何回應，也沒有對這項條款進行任何評論。