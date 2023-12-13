民調：美2024恐重演「川拜廝殺」　若加入第3人不利拜登

▲川普。（圖／路透）



文／中央社

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，在明年美國總統大選中，總統拜登和前總統川普將有一場激烈競爭，但2人都有可能讓他們無法再度入主白宮的重大弱點。

路透社報導，81歲、民主黨籍的拜登競選連任最大障礙包括經濟表現不佳，以及美墨邊境安全與犯罪問題令人引以為憂。

約有45%的受訪者認為，川普更擅於處理經濟議題，選擇拜登者只有33%。

川普的優勢似乎也展現在犯罪和移民問題方面。被問及哪位候選人在處理犯罪問題上表現更佳時，42%的人選擇川普，僅有32%選擇拜登。

然而，現年77歲的共和黨籍前總統川普正面臨4項刑事指控。民調發現，若在2024年11月5日大選日前遭定罪，可能導致他失去大量選票。

他明年將面臨一系列審判。約31%的共和黨受訪者表示，如果陪審團判定川普犯下重罪，他們就不會投給他。

根據民調結果，在拜登與川普的正面對決中，川普以38%比36%的微弱優勢領先拜登，另有26%受訪者表示他們還不確定要投給誰，或可能投票給其他人。

整體來看，許多選民對拜登與川普可能再度對決態度冷漠。約6/10的受訪者表示，他們不滿意美國的兩黨制，希望能有第3種選擇。

從民調結果還可發現，相較於川普的支持者，美國環保律師、反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）可能從拜登那裡吸引到更多支持。

如果在選項中加入小羅勃．甘迺迪，約有16%受訪者會在民調中支持他，川普的支持率為36%，而拜登的支持率則變成31%。

這項民調於12月5日至11日在線上舉行，調查對象包括全國4411名成年人，抽樣誤差約2個百分點。