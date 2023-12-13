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路透最新民調：川普38%支持度微幅領先　拜登36％

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

▲2024年沒意外的話將再次上演川拜對決。（合成圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

路透及全球市調公司易普索（Ipsos）最新出爐民調顯示，若美國總統大選由現任總統拜登對決前任總統川普，38％的美國選民將會投票給川普，只有36％的選民表態支持拜登，雙方差距僅2個百分點，顯示明年大選可能又會是一場難解的硬戰。

路透報導，易普索本次民調採線上進行，取樣期間為5日到11日，對美國各地4411名成年人進行意願詢問。38％支持川普、36％支持拜登，另有26％的選民表示，現在仍不確定會投給誰。

高齡81歲的拜登持續受到選民質疑，認為他是否有能力重振美國的經濟，以及他如何確保美墨邊境安全與打擊全美居高不下的犯罪率。共和黨籍的川普目前是黨內聲勢最高的總統人選，但他也面臨醜聞纏身，包括4項有關2020年企圖推翻總統大選結果，以及卸任後仍在私人宅邸中被發現暗藏白宮機密文件等罪名。

美國的選舉制度以各州開票結果匯總，而由於許多州立場鮮明，因此輸贏往往取決於少數的關鍵搖擺州。2020年總統大選開票數最接近的7個州分別為威斯康辛、賓夕法尼亞、亞歷桑那、喬治亞、內華達、北卡羅來納以及密西根州─拜登在這7州表態會投票的選民中，目前取得4個百分點的領先。

不過在接受調查的選民中，每10個人就有6人表示，「不滿意美國現在的兩黨制，希望有第三個選擇。」

這類可能確實存在，反疫苗提倡者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）已宣布將獨立競選，民調顯示這位出自甘迺迪家族的獨立參選人，吸走拜登的票可能會比吸走川普的票還要多。若出現「三腳督」局面，川普的支持率下降2％來到36％，但拜登會大降至31％；受調者中16％的選民表示會投給小羅勃甘迺迪。

拜登明年將成為美國史上年紀最大的總統參選人，若連任的話將會是美國史上最老的總統，其他民調顯示，部分選民的確挺擔心以他的高齡是否能勝任全球權力最高的人。

民調同時也顯示由於川普明年將面臨一系列刑事審判，川普陣營可能面臨極大風險；多達31％的選民表示，若明年川普被判定有罪的話，就不會投票給他。不過在面對經濟問題方面，45％的選民認為川普會是更好的選擇，相較之下拜登在這方面只有33％的支持度。

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